I Negramaro dai palazzetti ai teatri: “Torniamo alle origini, ma la pazienza è finita” I Negramaro hanno annunciato il nuovo tour nei teatri che partirà il prossimo settembre. La band ha cancellato quello nei palazzetti: “Siamo stanchi, rivogliamo il contatto col pubblico”

A cura di Francesco Raiola

"Una cosa che mi manca è il confronto che abbia il contatto fisico come punto di riferimento" dice Giuliano Sangiorgi parlando del loro prossimo tour teatrale dei Negramaro. La band, infatti, a causa del perdurare della pandemia di Covid è stata costretta a riprogrammare e spostare il tour indoor che inizialmente era previsto nei palazzetti e avrebbe dovuto cominciare a marzo e che adesso, invece, è stato trasformato in un tour europeo nei teatri che partirà il prossimo settembre. I Negramaro, quindi, si esibiranno nei maggiori teatri italiani e terranno 10 concerti nelle principali capitali europee. Un tour che la band spiega come una sorta di ritorno alle origini, cercando di fare di necessità virtù e rimodulare la setlist in acustico così da tenere uno show unplugged.

Giuliano Sangiorgi: "Siamo stanchi"

"Siamo stanchi, siamo arrivati alla fine della pazienza – spiega Giuliano Sangiorgi, che ribadisce come l'idea di tornare nei teatri era già stata pensata dalla band: "Ci sarebbe stato un ritorno nei teatri dove eravamo stati già protagonisti nel 2008. Ci eravamo detti che lo avremmo rifatto quando eravamo più capaci, anche perché i teatri avvicinano molto di più rispetto a palasport e stadi, e cogliamo la gioia di portare questa voglia di Contatto anche all'estero". Anni di mancanza live che si sono fatti sentire per tutti e anche per loro: "Ho bisogno di confronto, di trovare il nostro pubblico e viaggiare verso dimensioni comuni. Sono molto fiero di non esserci mai fermati in questo periodo: ci sarebbe stata la possibilità di non uscire con il disco, non fare live streaming, potevamo tenere un disco a casa, ma sono contento che ‘Contatto' sia stato uscito, è stato un disco importante, che ci ha permesso di non fermarci: lo dico da fan dell'arte, sono stato felicissimo che i Negramaro siano stati presenti, che non abbiamo mai pensato a noi stessi, crediamo che l'arte doveva svolgere la sua vera funzione, abbiamo risposto a una chiamata alle arti, cercando di rimanere sul fronte dell'emozione, ridando indietro ciò di cui avevamo bisogno".

I Negramaro tornano alle origini

Sarà, dicono, una celebrazione delle loro origini, un ritorno agli esordi, suonando nuovamente nei teatri dopo 15 anni di assenza: la band è cresciuta, così come il pubblico, che ormai riempie palazzetti e stadi e che potrà, però, ritrovare il gruppo in una dimensione più intima. Le canzoni saranno "stravolte e rivisitate e sarà emozionante ritrovarsi nudi ancora una volta, in una fase in cui stiamo già lavorando a cose nuove. Non solo i fan, ma anche noi non vediamo l'ora di tornare live, sto scrivendo tantissimo, sarà un tour pieno di classici dei Negramaro e di canzoni di Contatto" spiega Sangiorgi che dice anche che questa ripartenza è uno slancio verso il mondo: "Sono fiero di poter raccontare a mia figlia, con la musica, quello che può rendere grande un'amicizia come la nostra e la musica come la nostra, perché sembra facile ma sono 20 anni che facciamo musica e anche i giovani hanno preso un po' del nostro DNA"

Come acquistare i biglietti e il rimborso

Stando a quanto comunica Live Nation, che ha organizzato il tour "I biglietti per le date del Tour previste a marzo/aprile 2022 nei Palazzi dello Sport verranno rimborsati. Le richieste di rimborso dovranno essere inoltrate entro il 14 aprile 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto, seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet"

Il calendario completo del tour

Settembre 2022

30 · Milano, Teatro degli Arcimboldi

Ottobre 2022

7 · Sanremo, Teatro Ariston

10 · Bergamo, Teatro Creberg

13 · Brescia, Gran Teatro Morato

16 · Padova, Gran Teatro Geox

19 · Firenze, Tuscany Hall

22 · Napoli, Teatro Augusteo

25 · Lecce, Teatro Politeama Greco

28 · Catania, Teatro Metropolitan

31 · Bari, TeatroTeam

Novembre 2022

5 · Mantova, Grana Padano Theatre

8 · Torino, Auditorium del Lingotto G. Agnelli

11 · Bologna, Teatro EuropAuditorium

13 · Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

DATE EUROPA

Novembre 2022

21 · Londra, O2 Sheperd’s Bush Empire

23 · Amsterdam, Melkweg

26 · Parigi, Le Trianon

27 · Bruxelles, Cirque Royal

29 · Francoforte, Batschkapp

Dicembre 2022