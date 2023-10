I Negramaro annunciano i concerti negli stadi di Milano e Napoli: “Dedicato a Pino Daniele” I Negramaro hanno annunciato due concerti negli stadi per il 2024: la band suonerà a Napoli e a Milano. Sangiorgi ha voluto anche ricordare a Pino Daniele.

A cura di Francesco Raiola

I Negramaro hanno annunciato due concerti speciali nel 2024: la band capitanata da Giuliano Sangiorgi, infatti, suonerà il 15 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Dopo aver festeggiato i 20 anni con l'epilogo all'aeroporto di Lecce, quindi, la band torna negli stadi con un doppio evento che hanno chiamato "…da Sud a Nord". La band ha presentato l'evento di Napoli, la loro prima volta al Maradona, con un flashmob nelle strade partenopee, rendendo omaggio a Pino Daniele e suonando alcune sue canzoni sotto la sua casa d'infanzia

"Ho provato a cantare qualche capolavoro di Pino, ma con un'emozione in gola e nel cuore incredibile. Abbiamo scelto proprio di dedicare il nostro primo stadio a Napoli il 15 giugno al nostro amico, a quello che ci manca di più, a quello che ci ha dato di più. Da quando sono bambino ho Pino nel cuore e grazie a Pino, Napoli: è la prima volta e per noi significa tantissimo. Lo stadio Diego Armando Maradona è sempre stato il nostro grande sogno, quindi arrivare a farlo e non c'è il nostro amico ci porta a dedicarglielo per forza – ha detto Giuliano Sangiorgi a Fanpage durante il flashmob -. Quella giornata, quel momento in cui i Negramaro suoneranno per la prima volta nell'Olimpo del Mediterraneo, del sud del mondo e del mondo stesso, è dedicata a lui, perché è questo quello che ha fatto Pino, ha portato Napoli a essere infinita, ma anche piccola, perché ero bambino e lui me l'ha portata piccola piccola a casa con la sua musica".

I Negramaro a Napoli (ph Gaia Martignetti per Fanpage)

Emozionato, Sangiorgi ricorda anche l'amicizia con Daniele: "Ci ritrovammo a Caserta a suonare assieme, l'ultima cosa fu chiedermi di scrivere una canzone per lui e per me è stato un gesto incredibile, tanto che gli ho chiesto perché. E lui mi ha risposto una frase che avrei voluto tatuarmi: ‘Lo puoi fare' – mi disse dolcemente -, perché tieni l'anima dello stesso colore mio' che per me basta così". I biglietti per i concerti, organizzati e prodotti da Friends&Partners e Magellano Concerti, saranno disponibili su TicketOne dalle ore 16.00 di martedì 24 ottobre. La band salentina – ha anche deciso di rendere un evento musicale anche un evento benefico e così hanno scelto di sostenere il progetto per il contrasto della povertà educativa e del disagio scolastico dei ragazzi di Napoli promosso dalla Fondazione Pino Daniele Ets.

La band, intanto, nei giorni scorsi ha presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, “NEGRAMARO BACK HOME – ORA SO RESTARE”, il documentario realizzato in occasione del N20 BACK HOME, il concerto che hanno tenuto lo scorso 12 agosto all’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (LECCE), che li ha visti esibirsi per festeggiare i 20 anni di carriera con al fianco gli amici che hanno accompagnato il loro viaggio artistico: Elisa, Fiorella Mannoia, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete e Aiello.