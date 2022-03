I messaggi di forza a Fedez da amici e vip dopo l’intervento: “Tornerai più forte di prima” Tantissimi i messaggi di solidarietà e di vicinanza a Fedez a seguito delle foto pubblicate dopo l’intervento e l’annuncio del tumore al pancreas. Da Luis Sal a Francesca Michielin, da Jovanotti a Gaia, il mondo della musica e non solo, si unisce attorno al rapper in questo momento complesso e delicato.

A cura di Ilaria Costabile

Tantissimi i messaggi e i commenti che in pochi minuti sono comparsi sotto gli scatti pubblicati da Fedez dopo l'operazione tenutasi al San Raffaele di Milano. Il rapper ha annunciato di avere un raro tumore neuroendocrino al pancreas, che è stato asportato durante un intervento delicatissimo durato sei ore. Personaggi dello spettacolo, amici, familiari, esponenti della moda, nomi noti e si mischiano a quelli dei fan che vogliono mostrare solidarietà e vicinanza al cantante milanese che, intanto, inizia il suo percorso verso una completa guarigione.

I messaggi di amici e vip da Luis Sal a Francesca Michielin

Dalla moglie, Chiara Ferragni che gli scrive "daje amore", alla cognata Valentina: "ti aspettiamo", ma sono davvero tanti i messaggi che arrivano volti ad abbracciare virtualmente Fedez in questo periodo così difficile della sua vita che ha voluto condividere sui social. Tra i primi commenti che si leggono c'è quello dell'amico Luis Sal che attraverso un gioco di parole gli scrive: "More like tuNONmore", si aggiunge Francesca Michielin, amica e fedele compagna di duetti: "Grande Fede, daje tutta! Grazie per aver condiviso questo momento complesso! Ti abbraccio", a cui si aggiunge Gaia: "Forza Fede, tante preghiere per te". Compare anche il nome di Elisabetta Gregoraci: "Ti vogliamo tanto bene, sei famiglia", anche le trasmissioni tv si fanno portavoce di un messaggio di vicinanza, come la redazione di Che Tempo che Fa: "Un grande abbraccio Fede". E poi tante emoji a sostituire parole difficili, tanti i cuori da Mara Maionchi a Tommaso Zorzi, da Amadeus e Giovanna Civitillo a Lorenzo Jovanotti e Michela Giraud.

Le prime parole di Chiara Ferragni

Poco dopo la pubblicazione degli scatti sul profilo di Fedez arrivano le prime parole della moglie, Chiara Ferragni, dove sottolinea che le foto sono state scattate prima dell'operazione: "Eravamo spaventati per tutto: la sua diagnosi, il suo intervento chirurgico, il suo recupero, la nostra vita e il futuro della nostra famiglia. L'intervento di martedì è andato bene, e ora si sta riprendendo e speriamo che questo sarà solo un brutto ricordo che ci ha insegnato, ancora una volta, l'importanza di godersi la vita al massimo, tutti i giorni".