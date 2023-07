I Meduza scalzano i Maneskin e tornano a essere la band italiana più ascoltata al mondo su Spotify Con quasi 22 milioni di ascoltatori mensili i Meduza tornano a essere la band italiana più ascoltata su Spotify, superando di poco i Maneskin che resistono con 21.6 milioni.

A cura di Redazione Music

Non sono molte le band e gli artisti italiani che possono vantare oltre venti milioni di ascolti mensili al mondo su Spotify. Anzi, in realtà, sono due e fino a pochi giorni fa era solo una. Da anni, infatti, i Maneskin sono la band italiana più ascoltata all'estero, riuscendo a entrare, poco dopo la vittoria dell'Eurovision, nella top 20 con oltre 50 milioni di ascoltatori mensili. Dopo il successo travolgente che continua ancora adesso, si sono stabilizzati sui 20 milioni, riuscendo a tenere alle spalle gli altri italiani che possono vantare milionate di ascolti, ovvero i Meduza. Ma in questi giorni, forti anche dell'inda lunga del nuovo singolo sono riusciti a superare, almeno per adesso, la band formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan.

I Meduza, infatti, hanno pubblicato il nuovo singolo "Phone" con la collaborazione di Sam Tompkins & Em Beihold che in pochi giorni a raggiunto i 3 milioni di visualizzazioni, permettendo, così, alla band di risultare la band italiana più ascoltata al mondo, riprendendosi la posizione da cui proprio i Maneskin li avevano scalzati. Lontani dal rock che caratterizza la band romana, i Meduza si sono costruiti una carriera e una fama mondiale grazie alla loro house – genere solitamente più esportabile, soprattutto dal nostro Paese -, che sono riusciti anche a portare su un palco solitamente molto lontano da loro, ovvero quello del festival di Sanremo, dove sono stati tra gli ospiti nel 2022.

La band formata da Mattia Vitale, Simone Giani, e Luca De Gregorio, quindi, può vantare un totale di quasi 22 milioni di ascolti (sono 21.991.661 di ascolti quando scriviamo) mentre i Maneskin sono fermi a 21.628.040, ovvero staccati di pochi migliaia di ascolti. Negli anni scorsi i Meduza erano diventati la band italiana più ascoltata grazie a canzoni come Lose Control, Piece Of Your Heart, Paradise, Tell It To My Heart feat. Hozier e Bad Memories x James Carter ft. Elley Duhé & FAST BOY, canzoni da centinaia di milioni di ascolti, con "Piece Of Your Heart" che è la più streammata con poco più di 900 mila ascolti. La band continua come resident a Ibiza e Las Vegas, dopo che negli anni scorsi hanno collezionato una nomination ai Grammy nel 2019.