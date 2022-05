I Maneskin vincono il premio Top Rock Song ai Billboard Music Awards 2022 I Maneskin hanno vinto un altro importante riconoscimento internazionale: la loro Beggin è stata premiata come Top Rock Song ai Billboard Music Awards, che si sono svolti domenica 15 maggio a Las Vegas.

A cura di Elisabetta Murina

Continua il successo dei Maneskin, continuano i riconoscimenti. Con il loro brano Beggin, la band romana ha vinto il premio Top Rock Song ai Billboard Music Awards 2022. Un altro importante traguardo per Damiano David, Victoria De Angelis, Eithan Torchio e Thomas Raggi, che arriva a breve distanza dalla loro esibizione sul palco dell'Eurovision Song Contest 2022 a Torino.

Un'altra vittoria per i Maneskin

La band romana, che lo scorso anno ha trionfato sul palco del Festival di Sanremo e su quello dell'Eurovision, è stata premiata ai Billboard Music Awards 2022, i più importanti riconoscimenti in ambito musicale, insieme ai Grammys e agli American Music Awards, sponsorizzati dalla rivista Billboard. Quest'anno la cerimonia si è svolta alla Gran Garden Arena di Las Vegas, domenica 15 maggio, in presenza. I Maneskin non hanno partecipato fisicamente all'evento, ma si sono collegati durante la serata per ringraziare tutti per il premio. Con Beggin, diventato un successo internazionale, hanno vinto il Top Best Rock, vale a dire il premio come migliore canzone rock in gara, battendo candidati come i Coldplay e gli Imagine Dragons. "Grazie mille per il supporto", hanno scritto i neo vincitori sui social.

I Maneskin all'Eurovision Song Contest

Il premio dei Billboard Music Awards arriva a un giorno di distanza dalla loro esibizione sul palco dell'Eurovision 2022. I Maneskin hanno infiammato Torino, regalando al pubblico una performance sulle note del loro nuovo brano, Supermodel, facendo cantare e ballare tutto il PalaOlimpico. Al termine della canzone, Damiano David, il frontman, ha ironizzato sulla polemica scoppiata lo scorso anno, quando erano stati accusati di aver assunto della droga.