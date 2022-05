I Maneskin vincono il premio “Personaggi dell’anno” ai Diversity Media Awards 2022 I Maneskin sono stati premiati nella categoria “Personaggi dell’anno” ai Diversity Media Awards 2022, che si sono svolti il 24 maggio a Milano. La band romana ha ottenuto il riconoscimento per la forza e l’impegno nella lotta contro gli stereotipi di genere e contro una tradizionale rappresentazione della mascolinità.

I Maneskin sono stati eletti "Personaggi dell'anno" ai Diversity Media Awards 2022. La band romana è stata premiata per la capacità di andare oltre gli stereotipi di genere e per la forza con la quale ha lottato contro "una tradizionale rappresentazione della mascolinità". La cerimonia degli "Oscar della diversità", durante la quale Damiano David, Thomas Raggi, Ethan Torchio e Victoria De Angelis hanno ricevuto il riconoscimento, si è svolta martedì 24 maggio all Teatro Franco Parenti di Milano. L'evento è nato da un'iniziativa della Fondazione Diversity, fondata da Francesco Vecchioni, che premia da sette anni i personaggi e i contenuti che si sono distinti sui temi dell'inclusione. A presentare l’evento Michela Giraud, M¥SS KETA e Diego Passoni.

Un altro importante riconoscimento per i Maneskin

Il successo della band romana continua inarrestabile. Dalla loro vittoria al Festival di Sanremo nel 2021, i Maneskin hanno collezionato un traguardo dopo l'altro, diventando delle vere e proprie icone internazionali. Hanno vinto l'Eurovision Song Contest 2021, aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, si sono esibiti sul palco del Rockin’ Eve a Capodanno e agli iHeartRadio ALTer EGO di Los Angeles a gennaio, solo per citarne alcuni.

L'ultimo riconoscimento, in ordine di tempo, è quello vinto alla settima edizione dei Diversity Media Awards, evento che premia i personaggi che si sono distinti sui temi dell'inclusione. La band, infatti, ha conquistato la vittoria per "la forza e l’energia dirompente con cui si sono affermati a livello nazionale e internazionale andando oltre gli stereotipi di genere e lottando contro una tradizionale rappresentazione della mascolinità”.

Anche Giorgia Soleri premiata ai Diversity Media Awards

Tra i personaggi premiati al DMA di quest'anno c'è anche Giorgia Soleri. La modella e attivista, che da poco ha pubblicato il suo primo libro di poesie (La signorina nessuno), è stata eletta vincitrice nella categoria "Creator dell'anno" per il suo impegno nel "portare malattie da sempre poco note nella società e trascurate dalla stessa medicina, come la vulvodinia e l’endometriosi". Da diversi anni, infatti, è impegnata nella lotta contro la vulvodinia, malattia di cui soffre e per la quale è riuscita nell'importante traguardo di far approvare alla Camera una proposta di legge. Accanto a lei, in quell'occasione e anche ai Diversity Media Awards, il fidanzato Damiano dei Maneskin.