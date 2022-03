I Maneskin vincono ancora negli Usa: agli iHeart Radio la band è la Migliore nuova band alternativa I Maneskin hanno vinto un premio come Best new Alternative band agli iHeart Radio, uno dei premi più importanti negli Usa.

A cura di Redazione Music

(foto di Kevin Winter/Getty Images for iHeartRadio)

I Maneskin hanno vinto il premio come Miglior band alternativa agli iHeart Radio Music Awards 2022, confermandosi come la band italiana più amata al mondo. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, quindi, continuano nel loro percorso internazionale che li ha portati a essere vere e proprie star anche negli Usa, dove sono stati ospiti di alcuni dei principali show, come quello di Jimmy Fallon ed Ellen DeGeneres, oltre ad essersi esibiti al festival proprio di iHeart Radio. I Maneskin hanno avuto la meglio su artisti come Cannons, Clairo, girl in red e WILLOW (il figlio di Will Smith), aggiudicandosi il loro primo premio iHeart della carriera.

"Siamo molto entusiasti di aver appena ricevuto il premio Best New Alternative Artist ♥️ Grazie @iHeartRadio per un tale onore! Significa il mondo per noi" ha scritto la band sui propri social, dopo aver ricevuto il premio. Durante la serata, inoltre, oltre ad aver condiviso gli spazi con artisti come Olivia Rodrigo e Lil Nas X (con cui si sono scambiati il cinque tornando in platea dopo l'esibizione). E a proposito di esibizione, i Maneskin sono stati anche protagonisti con la loro musica, visto che sul palco sono saliti per suonare le loro due canzoni più famose, ovvero "Beggin'", canzone che ha quasi un miliardo di ascolti, e "I wanna be our slave" che ne ha mezzo miliardo.

I Maneskin agli iHeart Radio (foto di Rich Polk/Getty Images per iHeartRadio)

La band italiana, oltre a quella come Miglior band alternative, era candidata anche nelle categorie Best New Pop Artist e TikTok Bop of the Year che però sono state vinte entrambe proprio da Olivia Rodrigo. Nei giorni scorsi, i Maneskin hanno annunciato l'allargamento proprio negli Usa del loro Loud Kids World Tour che toccherà, quindi, per la prima volta gli States, cominciando la notte di Halloween da Seattle e chiudendo il 16 dicembre a Los Angeles. Il tour poi riprenderà anche in Italia e in Europa, come confermato dalla band che, però, ha escluso la Russia dal proprio giro, come gesto di solidarietà nei confronti del popolo ucraino.