I Maneskin si sposano il 19 gennaio a Roma: si attende il matrimonio musicale dell’anno L’anello nuziale, alle spalle del chitarrista Thomas Raggi si intravede Roma, che li ospiterà il prossimo 19 gennaio. Cosa accadrà alla presentazione di Rush?

A cura di Vincenzo Nasto

Maneskin 2023, screenshoot post Instagram @spotify

Il profilo internazionale di Spotify annuncia il matrimonio musicale dell'anno: dove si terrà? Esattamente a Roma il prossimo 19 gennaio, quando i Maneskin si esibiranno in una location, ancora top secret, per presentare il loro nuovo disco "Rush", in collaborazione con Spotify. Proprio l'account Instagram della piattaforma streaming, ha pubblicato nelle ultime ore un video che ritrae il chitarrista della band Thomas Raggi sul tetto di un palazzo romano, mentre esegue una marcia nuziale rock. Il video potrebbe alludere alla possibilità per il gruppo di esibirsi al Campidoglio, o magari in una struttura ecclesiastica: Roma, a questo punto, sembra la culla predestinata di "Rush".

L'uscita di Rush e l'anello nuziale

Potrebbero i Maneskin festeggiare l'uscita del nuovo disco "Rush", il giorno successivo all'evento, con un matrimonio in grande stile? La curiosità riguardo all'anello nuziale postato dal profilo Instagram di Spotify sta aumentando ora dopo ora, e i quattro protagonisti potrebbero lasciare il pubblico sorpreso, non solo per la presentazione del nuovo album. Proprio riguardo a "Rush", anticipato lo scorso venerdì anche dall'uscita dell'ultimo singolo apripista "Gossip" con Tom Morello, la band ha postato piccoli spoiler di quattro brani sul proprio profilo Instagram, con la "reaction" anche dei componenti. Tra di loro è possibile osservare anche il frontman Damiano David, con la sua nuova acconciatura rasata.

Ma cosa accadrà il prossimo 19 gennaio? Come comunicato già da alcune settimane, i Maneskin si esibiranno a Roma con i brani del loro nuovo album "Rush", davanti a 60 persone. Un pubblico molto ristretto e che risponderà all'estrazione da parte dell'etichetta Sony, a cui è stato possibile iscriversi fino allo scorso 13 gennaio. Per partecipare bisognava aver compiuto 14 anni e aver pre-salvato il loro nuovo singolo "Gossip". Adesso bisognerà solo attendere il conto alla rovescia dei giorni, con i profili social della band che continueranno a lasciare piccoli indizi sul luogo e mostrare vetrate sempre più ampie su "Rush", il nuovo album dei Maneskin: il primo dopo l'incredibile esplosione della band dopo la vittoria del Festival di Sanremo. Ci sarà poco tempo per festeggiare, anche perché a febbraio, negli Stati Uniti, li aspettano i Grammy Awards, dove la band romana è candidata nei Best New Artist.