I Maneskin rifanno Jolene con Dolly Parton: la band italiana rivisita un classico americano I Maneskin hanno rifatto, assieme a Dolly Parton, Jolene, un classico del canzoniere americano.

"Mai nella mia vita avrei immaginato di poter dire: ho cantato con Dolly Parton" ha scritto Damiano David, cantante dei Maneskin quando ha potuto rendere pubblica la notizia della collaborazione della band italiana con un'istituzione della musica americana, ovvero Dolly Parton. Gli autori di Zitti e buoni, infatti, hanno collaborato in quella che, probabilmente, è la canzone più nota della cantante country, ovvero Jolene, brano che pochi anni fa fu riletto anche assieme a Miley Cyrus, di cui Parton è anche madrina. Un brano da oltre 500 milioni di ascolti su Spotify, che nella nuova versione dell'ultimo album della cantante, Rockstar.

L'ultimo lavoro di Parton è un album di 30 brani che comprende 40 ospiti: sono inediti e cover come "Magic Man" di Heart, "Purple Rain" di Prince, "(I Can't Get No) Satisfaction" dei Rolling Stones, Every Breath You Take di e con Sting, Wrecking Ball di e con Miley Cyrus, mentre tra gli ospiti ci sono anche Paul McCartney, Elton John, Debbie Harry, Steve Perry, Joan Jett & The Blackhearts, Simon Le Bon, Lizzo e i Lynyrd Skynyrd, tra gli altri. Da ieri ci sono anche i Maneskin nella versione download esclusiva: "Siamo davvero entusiasti di annunciare la nostra presenza su Jolene di @DollyParton!!" hanno scritto sui propri social.

Alla rivista australiana The Music, Parton ha spiegato: "Sentivo che dovevo non solo guadagnarmi da vivere, ma anche cercare di rendere omaggio a molti di questi grandi artisti che dovrebbero essere lì [nella Rock and Roll Hall of Fame] e che non lo sono, e a quelli che lo sono e che invece non lo sono. Ho avuto l'opportunità di cantare con loro". I Maneskin, quindi, si confermano come una delle band più amate al mondo, anche dai colleghi: non è secondario finire come bonus track di un album di una delle cantanti più importanti al mondo: intanto da poco è uscita la nuova versione del loro ultimo album, intitolata RUSH! (ARE U COMING?), che si è arricchito di 5 inediti: “Valentine” – nuovo singolo -, “Off My Face”, “The Driver”, “Trastevere” e dal primo singolo estratto “Honey (Are U Coming?)”.