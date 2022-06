I Maneskin cominciano la stagione dei festival facendo ballare i 100 mila del Rock Am Ring I Maneskin hanno cominciato il giro dei festival europei in Germania esibendosi al Rock am Ring e al Rock Im Park davanti a oltre 100 persone.

A cura di Redazione Music

L'estate festivaliera dei Maneskin è cominciata con il doppio concerto tedesco che li ha visti impegnati prima al Rock am Ring e il giorno dopo al festival gemello Rock Im Park dove la band composta da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan ha fatto scatenare un pubblico composto da oltre 100 mila persone. I video postati sulla pagina dellaband rendono bene l'idea non solo della quantità di pubblico presente ma anche del coinvolgimento totale che il pubblico ha mostrato alla band italiana che ha suonato un set con le loro canzoni più famose più un paio di cover (compresa "Beggin'").

Dopo il ritorno in Italia con il concerto all'Arena di Verona, infatti, i Maneskin prima sono volati negli Stati Uniti e poi sono tornati in Europa per suonare in alcuni importanti festival europei. Al I due festival hanno tra gli headliner artisti come Green Day e Muse. Prima c'è stato il concerto a Nürburgring, venerdì 3 giugno, e il giorno dopo quello a Zeppelinfeld. nei video postati dalla band il colpo d'occhio è eccezionale, anche se non è una novità visto che il Rock Am Ring è uno dei festival storici europei, in cui hanno suonato alcune delle band più importanti al mondo. Crowdsurfing, pogo, ballo hanno caratterizzato il set della band che è arrivata in Germania forte di ulteriori soddisfazioni negli Usa, dove per la seconda volta si sono esibiti da Jimmy Fallon.

La band è partita da "Zitti e buoni", unica canzone in italiano in scaletta assieme a "In nome del padre", immancabile visto che è ciò da cui tutto è cominciato, per finire con "I wanna be your slave". Nel mezzo, ovviamente, "Beggin'", canzone da oltre un miliardo di stream che li ha portati a diventare un vero e proprio fenomeno mondiale, "Mammamia", "Choen" e l'ultima "Supermodel" pubblicata pochi giorni fa e con quasi 30 milioni di ascolti. Dopo il tour estivo dei Festival la band si preparerà per il tour mondiale del 2023.

La scaletta dei concerti in Germania