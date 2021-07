I Maneskin annullano la loro esibizione al Lokerse Feesten: “Ethan non può suonare” I Maneskin, in giro per l’Europa dove presenzieranno a numerosi festival musicali, hanno dovuto annullare la loro esibizione al Lokerse Feesten, in Belgio, prevista per il 5 agosto. Ethan, il batterista della band, ha una tendinite alle mani che non gli consente di suonare, ragion per cui i vincitori dell’Eurovision hanno dovuto rinunciare a questa tappa del loro tour europeo.

I Maneskin hanno da poco iniziato il loro tour per i festival europei, nel quale saranno impegnati tutta l'estate. Ma nonostante la band romana si stia preparando da mesi per questo ritorno in grande stile con nuove tappe e tanti concerti, si è già verificato un piccolo inconveniente che, purtroppo, ha portato il gruppo a spostare un appuntamento importante: quello di giovedì 5 agosto al Lokerse Feesten, in Belgio a causa di un infortunio che non permetterà ad Ethan, il batterista della band, di suonare.

L'annuncio dei Maneskin

Tra gli appuntamenti estivi dedicati alla musica e sparpagliati in giro per l'Europa, quello del Lokerse Feesten è senza dubbio uno degli eventi più longevi e importanti e i Maneskin avrebbero dovuto prendere parte alla 46esima edizione. Purtroppo, però, come annunciato dalla band e come riportato anche sul sito ufficiale della manifestazione, il gruppo non potrà esibirsi. Sull'account ufficiale, infatti, si legge:

Siamo profondamente dispiaciuti di annunciarvi questa notizia, ma purtroppo non potremo suonare al @LokerseFeesten di giovedì. Ethan ha una tendinite alle mani e non riuscirà a riprendersi in tempo per suonare, sta bene e sta riposando ma ha bisogno di una pausa senza suonare. Siamo davvero dispiaciuti di non poter essere lì con voi e non vediamo l'ora di vedervi e di divertirci insieme.

Sul sito ufficiale del Lokerse Feesten, inoltre, si specifica che i biglietti comprati per quel giorno saranno totalmente rimborsati e coloro che hanno acquistato i biglietti, poi, saranno contattati dallo staff dell'evento tramite mail, dal momento che l'obiettivo degli organizzatori sarebbe quello di sostituire l'esibizione dei Maneskin.

Il successo della band

Un annuncio che migliaia di fan hanno accolto con preoccupazione, ma che fa sperare nell'aggiunta di nuove tappe per la band che continua la sua ascesa dopo la vittoria sanremese e il trionfo all'Eurovision Song Contest. I Maneskin, infatti, si confermano come una delle rock band attualmente sulla "vetta del mondo", i loro brani sono trai più ascoltati e scaricati degli ultimi mesi.