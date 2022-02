I Maneskin al concerto di Miley Cyrus: continua l’amicizia tra la band e la popstar I Maneskin e Miley Cyrus continuano a esprimersi stima reciproca: questa volta è la band che ha condiviso l’entusiasmo per essere al concerto della popstar.

A cura di Redazione Music

La love story artistica tra i Maneskin e Miley Cyrus, una delle prime popstar a riconoscere pubblicamente il suo tifo per la band italiana, continua. C'è simpatia e stima reciproca tra Damiano, Victoria, Etham e Thomas da una parte e Miley Cyrus dall'altra, come nel passato abbiamo imparato a sapere. La band e la popstar si seguono sui social, non mancano di riconoscersi la stima e l'ultima volta è successa nelle ore immediatamente precedenti al Super Bowl americano. Quest'anno, infatti, alla Crypto Arena di Los Angeles sono stati organizzati dei concerti di avvicinamento all'halftime del Super Bowl che si terrà la notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio: giovedì si sono esibiti Halsey e Machine Gun Kelly, poi è toccato alla coppia artistica e nella vita privata formata da Gwen Stefani e Blake Shelton e infine a Green Daye. Miley Cyrus.

E proprio il sabato sera tra gli ospiti dell'Arena c'erano i Maneskin, ormai di casa negli States, dove la loro musica continua a essere ascoltata e la band continua a essere invitata nei principali show tv. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, infatti, sia dagli account personali che da quelli della band hanno postato le immagini che li mostravano entusiasti durante l'esibizione della popstar di "Wrecking Ball". La band ha voluto mostrarsi pubblicamente mentre incitava e cantava le canzoni di Cyrus che, a sua volta, ha ripostato le loro storie a conferma di quanto questo sodalizio continui e chissà che prima o poi non possa trasformarsi in qualcosa di ancora più serio. Per ora, però, non c'è nulla in vista, almeno pubblicamente, ma i cinque continuano a ripostarsi.

In uno dei video si vedono Thomas e Damiano muoversi sulle note di Jolene, la cover di Dolly Parton, in un altro c'è Victoria che la definisce iconica e in un altro riprende David e Thomas che cantano Wrecking Ball o riprendendo semplicemente la cantante che canta "Dooo It!". La band da qualche giorno è a Los Angeles, come mostrano le loro storie, tra giornate in spiaggia, sullo skateboard e assieme ad artiste come Tea Hacic-Vlahovic. Negli Usa hanno festeggiato il platino di "I wanna be your slave", mentre nei giorni scorsi la band ha preso parte ai Brit's Award, dove era candidata per un paio di premi (ma tornando senza vittoria).