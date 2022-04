I Maneskin al Coachella 2022, quando si esibiscono e come vederli in diretta Nelle scorse è cominciato il Coachella 2022, il festival in California che vedrà protagonisti il prossimo 17 aprile i Maneskìn: ecco come e quando vederli.

A cura di Vincenzo Nasto

È cominciata venerdì 16 aprile l'edizione 2022 del Festival Coachella, che quest'anno vedrà protagonisti anche i Maneskin che si esibiranno domenica sera (l'alba del lunedì in Italia). La band romana, dopo un 2021 da protagonista salirà sul palco in California, per un evento che durerà dal 15 al 24 aprile. Una kermesse musicale che vedrà non solo centinaia di musicisti, ma anche gli influencer più importanti di tutto il mondo, dopo i due anni di assenza causa pandemia di Covid-19: tra gli artisti headliner saranno presenti Harry Styles, Billie Eilish, e la coppia The Weeknd e Swedish House Mafia. Questi ultimi hanno preso il posto nelle ultime ore di Kanye West, che ha dovuto abbandonare la partecipazione al festival, dopo gli scontri social e il divorzio da Kim Kardashian.

A che ora si esibiscono i Maneskin

Sarà possibile per il pubblico italiano poter vedere live l'esibizione della band italiana. I Maneskin, infatti, si esibiranno per 45 minuti sul palco Mojave del Festival Coachella il prossimo 18 aprile dalle 5.30 alle 6.15 italiane, mentre in California la forbice sarà dalle 20:30 alle 21:15 del 17. La band sarà la penultima a esibirsi su quel palco, subito prima dell'esibizione di Jamie XX. Non è ancora nota la setlist della band di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan che difficilmente resisteranno a suonare sul aplco le loro hit "Beggin'", "I wanna be your slave" e "Mammamia".

Dove vedere i Maneskin al Coachella 2022: la diretta streaming

È possibile osservare gratuitamente la direttamente streaming del Festival Coachella 2022 dal canale ufficiale YouTube e dal sito ufficiale del Coachella.

I Maneskin all’iHeart Radio Festival (Kevin Winter/Getty Images per iHeartRadio)

H2: Coachella 2022, dove vedere la replica delle esibizioni

(foto di Kevin Winter/Getty Images for iHeartRadio)

Oltre alla possibilità di vedere l'esibizione della band – e di tutto il festival – in diretta, sarà possibile rivedere tutte le esibizioni in replica sul canale YouTube del Festival, già 12 ore dopo la diretta streaming, quando verranno caricati gli spettacoli integrali degli artisti.

Tutti i cantanti del Coachella