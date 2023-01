I Maneskin a Roma per festeggiare l’uscita del nuovo album, come partecipare all’evento top secret Il video di Thomas Raggi che suona la marcia nunziale rock sulla terrazza del Campidoglio ha anticipato l’evento esclusivo organizzato a Roma per l’uscita di RUSH!, l’ultimo album dei Maneskin. La location e i dettagli resteranno top secret fino all’ultimo e saranno rivelati solo ai vincitori dell’estrazione.

A cura di Giulia Turco

Vivere un'esperienza unica con i Maneskin in un luogo esclusivo della Capitale? È possibile. La band sarà a Roma il prossimo 19 gennaio per festeggiare l’uscita del nuovo album RUSH!. Un evento imperdibile con il quale la band ha dato appuntamento ai loro fan, proprio lì dove tutto è iniziato, nella loro Città Eterna.

Il mistero sul video di Thomas che suona la marcia nunziale

Le prime anticipazioni sull'evento sono arrivate tramite un misterioso video pubblicato sulle pagine social dei Maneskin. Le immagini mostrano il chitarrista Thomas Raggi mentre suona un assolo sulla terrazza del Campidoglio. Si tratta di una marcia nunziale in versione rock, che ha sollevato non pochi interrogativi da parte dei fan. A corredo del video, le emoticon di un anello, di una chiesa, di cuoricini. Cosa vorrà dire? “Chi si sposa?”, chiede qualcuno confuso. “Forse Damiano e Giorgia?”, scrive qualcun altro. “Non so cosa voglia dire, ma per me è comunque un sì”. Qualche fan ipotizza che si tratterà di un concerto esclusivo organizzato sul rooftop del Campidoglio, con un meraviglioso affaccio sui Fori Imperiali. L’evento è ancora avvolto nel mistero e molto probabilmente resterà top secret fino al giorno stesso.

Come partecipare all’evento esclusivo dei Maneskin

Tutte le istruzioni su come partecipare all’evento sono state pubblicate dai Maneskin che ne hanno dato l’annuncio via Twitter nelle ultime ore. Il regolamento, scaricabile, ricorda che per prendere parte all’iniziativa e partecipare all’estrazione dei 60 fortunati che saranno invitati all’evento organizzato da Sony, occorre iscriversi entro e non oltre venerdì 13 gennaio. Per partecipare all’estrazione occorre effettuare gratuitamente l’operazione di pre-save Spotify del nuovo singolo dei Maneskin a questo link. L’evento è riservato ai maggiori di 14 anni.