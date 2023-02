I Kraftwerk tornano in tour con due date in Italia: il 7 luglio a Firenze e l’8 luglio a Genova I Kraftwerk, in occasione del loro nuovo tour, tornano in Italia con due date: il 7 luglio all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze e l’8 luglio All’Arena Mare di Genova.

A cura di Cristina Somma

Kraftwerk live in Germania, 2022. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images)

I Kraftwerk tornano in tour con un nuovo show che quest'estate arriverà anche in Italia con due date: il 7 luglio all'Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze e l'8 luglio all'Arena Mare di Genova, nell'Area Porto Antico. La storica band elettronica di Düsseldorf, composta da Ralf Hütter, Fritz Hilpert, Henning Schmitz e Falk Grieffenhagen porterà sul palco i classici della discografia dei Kraftwerk, da “Autobahn” a “Tour de France Soundtracks”, per uno spettacolo che unisce musica e performance art. Negli ultimi anni hanno portato nel mondo un 3D show che carica i fan di aspettative riguardo questo nuovo tour.

Il progetto multimediale Kraftwerk è stato avviato nel 1970 da Ralf Hütter e Florian Schneider, morto nel 2020. I due studiavano al conservatorio di Düsseldorf dove insieme fondarono il Kling Clan Studio, uno studio di registrazione in cui ancora oggi producono gli album del gruppo musicale. A metà degli anni '70 la band aveva già raggiunto il riconoscimento internazionale per i suoi "paesaggi sonori" elettronici e per la sua sperimentazione musicale attraverso l’uso della robotica e di altre innovazioni tecniche. Fin dagli esordi i Kraftwerk si interessarono anche alla grafica.

Nel 1973 infatti assunsero come collaboratore grafico il pittore Emil Schult che fu di ispirazione al gruppo per l'estetica degli album. Così, il loro interesse per l'arte grafica e per la tecnologia li ha indotti a studiare un giusto connubio tra musica, arte e performance, oltre che a interessarsi al 3D. Con le loro visioni del futuro, i Kraftwerk hanno contribuito alla creazione della colonna sonora dell'era digitale di parte XXI secolo. Le loro composizioni, hanno avuto una grande influenza internazionale su un'intera gamma di generi musicali: dall'Electro all'Hip Hop, dalla Techno al SynthPop. Le prevendite per le due date italiane previste nel luglio del 2023 sono disponibili su tutte le piattaforme online autorizzate alla vendita di biglietti. Rimangono validi i biglietti acquistati per le date inizialmente previste nel 2022 a Firenze e Genova.