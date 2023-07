I Jonas Brothers in concerto a Milano nel 2024: i biglietti in vendita da agosto I Jonas Brothers suoneranno anche in Italia, a Milano, nel 2024, per il tour mondiale “Five albums. One night”

A cura di Redazione Music

I Jonas Brothers (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Sui suoi social Live Nation ha giocato un po' tenendo alta l'attesa per l'annuncio del concerto italiano dei Jonas Brothers. Sui propri social aveva annunciato un concerto importante, scatenando la curiosità dei fan, che nei commenti si sono scatenati nelle ipotesi. Alla fine saranno stati contenti i fan della band americana che torna in Italia a quattro anni dall'ultimo concerto, per suonare il 28 maggio 2024 al Mediolanum Forum di Milano, per una data che fa parte del loro tour mondiale "Five albums. One night" che consta di 90 date che toccheranno 20 Paesi in tutto il mondo per la band formata dai fratelli Kevin, Joe e Nick Jonas.

Il tour "Five albums. One night" è stato annunciato pochi giorni dopo l'uscita del loro ultimo album "The album", annunciato lo scorso 30 gennaio durante la cerimonia per la stella sulla Walk of Fame. Il tour, che farà da supporto a quest'album, ma, come dice il nome, anche a quattro album precedenti, prenderà il via con due serate da tutto esaurito allo Yankee Stadium il 12 e 13 agosto eseguendo "ogni sera cinque album pieni di successi del suo intero catalogo in 86 città del mondo, come Parigi, Milano, Londra, Dublino, Sydney, Auckland, New York, Los Angeles, Chicago e molte altre", come si legge nella nota stampa.

I biglietti saranno disponibili in pre-sale per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10.00 di giovedì 3 agosto. Per accedere alla presale bisognerà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 10.00 di venerdì 4 agosto 2023 sui siti di Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Come sempre, ormai, sarà possibile anche acquistare una varietà di pacchetti VIP ed esperienze diverse per i fan. I pacchetti variano, ma includono biglietti riservati premium, invito alla VIP Lounge pre-show, articoli regalo VIP dei Jonas Brothers appositamente progettati e altro ancora.

I Jonas Brothers sono una band culto per chi era adolescente all'inizio degli anni 2000 quando emersero grazie alla partecipazione ad alcune delle serie simbolo di Disney Channel, come Hanna Montana, da cui uscì anche Miley Cyrus, Camp Rock e Jonas L.A. La band. Il primo album fu "It's About Time" pubblicato nel 2006, due anni prima della nomination ai Grammy Awards e della vittoria come Breakthrough Artist agli American Music Awards. Nel 2013, però, la band si sciolse, prima di tornare assieme per la reunion nel 2019, quando pubblicarono il singolo di ritorno "Sucker" che anticipò l'uscita dell'album "Happiness Begins".