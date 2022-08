I Gorillaz annunciano il nuovo album Cracker Island e lanciano “New Gold” con i Tame Impala I Gorillaz hanno annunciato l’uscita dell’ottavo album “Cracker Island” e del nuovo singolo “New Gold” ft. Tame Impala & Bootie Brown.

A cura di Redazione Music

I Gorillaz hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album Cracker Island, che sarà pubblicato il prossimo 24 febbraio 2023 su etichetta Parlophone. Anticipato dal singolo "Cracker Island" (ft. Thundercat), la band bissa con una nuova canzone "New Gold" che questa volta vede la collaborazione di Tame Impala & Bootie Brown che la band aveva già proposta live all'inizio di agosto durante l'All Points East Festival, quando era stata raggiunta sul palco proprio dalla band capitanata da Kevin Parker e da Brown. Un'anticipazione che dà un'idea maggiore di quello che sarà il suono del prossimo album della band fondata da Damon Albarn e da Jamie Hewlett e formata dai personaggi d0'animazione 2D, Murdoc Niccals, Noodle (chitarrista) e Russel Hobbs.

La band arriva quindi all'ottavo album in studio, e questa volta vedrà la partecipazione di ospiti importanti come Stevie Nicks, Adeleye Omotayo, Thundercat, Tame Impala, Bad Bunny, Bootie Brown e Beck. Registrato a Londra e a Los Angeles all'inizio di quest'anno, è prodotto dal vincitore di otto Grammy Award produttore/multistrumentista/cantautore Greg Kurstin, dai Gorillaz e da Remi Kabaka Jr. l'album è composto da 10 brani e prosegue il racconto: "Murdoc, Noodle, Russel e 2D si sono ora trasferiti a Silverlake, in California, per reclutare nuovi membri che si uniscano a ‘The Last Cult’ alla ricerca dell'unica verità per sistemare il mondo. Le notizie provenienti dal Golden State danno che Murdoc è innamorato della donna della porta accanto, Russel è incollato alla TV, Noodle sta compilando un manuale di saggezza e conoscenza, 2D è impegnato ad essere 2D".

Di Cracker Island la band ha pubblicato un video a fine luglio diretto e co-creato da Jamie Hewlett e dal regista Fx Goby, che "conduce gli spettatori in un viaggio notturno nella Città degli Angeli". La band ha anche rivelato la tracklist: