I fan di Taylor Swift hanno causato un vero terremoto durante un concerto della cantante È stato rilevato un terremoto di magnitudo 2.3, causato dai fan di Taylor Swift, durante un concerto a Seattle.

A cura di Redazione Music

Taylor Swift durante l’Eras Tour (Kevin Winter/Getty Images for TAS Rights Management)

Durante uno dei concerti di Taylor Swift a Seattle i fan hanno causato un terremoto di magnitudo 2.3, secondo la sismologa Jackie Caplan-Auerbach. Che la cantautrice sia in un epriodo di grazia è cosa nota, con i biglietti del suo Eras Tour andati a ruba in tutto il mondo, compresa l'Italia, dove la cantautrice si esibirà per due sere consecutive, e gli album che volano in classifica, come successo per l'ultimo di inediti "Midnights" del 2022 e per l'ultimo che fa parte dell'opera di ristampa, ovvero "Speak Now (Taylor's Version)" che ha esordito in testa alla classifica, portandosi appresso anche altri tre e facendola diventare la prima donna con quattro album contemporaneamente in top 10.

E anche gli e le swifties non scherzano, visto che durante il concerto al Lumen Field, una sismologa ha calcolato che i loro balli hanno creato un'attività sismica, pari a un terremoto di piccole dimensioni. Nel suo tweet, in cui mostra i dati, Caplan-Auerbach scrive: "Immagino che dovrei mostrare i dati. Swifties > Fan di Seahawks" facendo un paragone con quanto successo durante una partita di football, quando nel 2011 i fan dei Seattle Seahawks, la squadra locale, esplosero di gioia a seguito di un touchdown fatto correndo indietro da Marshawn "Beast Mode" Lynch, che fu, appunto, chiamato "Beast Quake".

Caplan-Auerbach, che, come spiega la CNN, lavora come professoressa di geologia presso la Western Washington University ha spiegato cosa è successo analizzando le due date della cantante in città: "Ho raccolto i dati di entrambe le serate del concerto e ho subito notato che erano chiaramente lo stesso schema di segnali. Se li sovrappongo uno sopra l'altro, sono quasi identici". "Quasi" perché c'è uno schema fisso, ma anche uno scarto di 26 minuti, che ha scoperto esistere a causa di un ritardo dell'inizio dei due concerti di circa mezzora. C'è anche da chiarire una cosa, ovvero che "i dati del concerto potrebbero non essere causati dai fan. Potrebbe essere il sistema audio, quindi non è proprio un confronto equo" come spiega sempre nel tweet. "La musica, gli altoparlanti, il ritmo. Tutta quell'energia può penetrare nel terreno e scuoterlo" ha detto sempre alla CNN.