I fan di Bob Dylan non potranno utilizzare lo smartphone durante il suo prossimo tour europeo Bob Dylan ha deciso di vietare l’utilizzo degli smartphone durante il suo prossimo tour europeo, utilizzando il sistema di custodie Yondr.

A cura di Vincenzo Nasto

Bob Dylan (Photo by Kevin Winter/Getty Images for AFI)

Dopo Jack White, Madonna e Dave Chapelle, anche il premio Nobel Bob Dylan ha preso la sua decisione sulla possibilità di utilizzare il cellulare durante il suo prossimo tour: il Rough and rowdy ways show, che attraverserà il continente europeo dal 25 settembre al 31 ottobre. Il cantante ha infatti annunciato che sarà vietato l'uso degli smartphone da parte degli spettatori, un gesto che permette al pubblico di "godersi a pieno lo spettacolo, senza distrazioni di sorta". Le persone che assisteranno allo show saranno obbligate a chiudere gli smartphone in una custodia Yondr, un'azienda di San Francisco che ha brevettato questo sistema di blocco smartphone per grandi eventi.

Come viene specificato nell'organizzazione dei concerti, i fan di Bob Dylan non potranno accedere allo smartphone nel prossimo tour europeo del cantante Premio Nobel. Il prossimo 25 settembre, dalla Spektrum Arena di Oslo, in Norvegia, partirà il Rough and rowdy ways show, il nuovo tour di Bob Dylan che si immergerà nel continente europeo, con quattro concerti a Londra, tre a Parigi e Berlino, mentre manca una tappa in Italia, dove l'artista si è esibito per l'ultima volta nel 2018. Il tutto si chiuderà il 31 ottobre al Sec Armadillo Auditorium di Glasgow, in Scozia. Gli spettatori del concerto, dovranno posare il proprio cellulare in una custodia Yondr, un sistema che permette all'utente di rimanere in possesso del suo smartphone, senza tuttavia poterne fare uso.

La custodia, nel frattempo, può essere rimossa solo in aree denominate phone-free, zone che però non danno accesso all'esibizione del cantante americano. Una scelta di sistema, che non vede protagonista solo Dylan, ma anche altri artisti nel passato. Come Madonna, che negli anni passati aveva accettato l'utilizzo della custodia Yondr ai concerti, specificando che "chiunque venisse sorpreso a usare il cellulare sarebbe stato accompagnato all'uscita". Negli Stati Uniti però il primo a utilizzare le custodie Yondr per i propri spettacoli era stato il comico Dave Chappelle, che aveva giustificato la scelta sia per la diffusione di video amatoriali del suo concerto, nel frattempo registrati per le più grandi industrie audiovisive (Netflix su tutte), mentre dall'altro lato veniva richiesta l'attenzione al pubblico, fondamentale in uno spettacolo di stand-up comedy.