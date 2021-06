"Non sto capendo cosa sta succedendo… me lo spiegate?" ha scritto Aka7even su Twitter. Quello che stava succedendo glielo hanno spiegato i tanti fan del cantante di Amici: nelle ore precedenti, infatti, molti di loro avevano taggato Fedez per fargli sapere che al finalista del talent di Maria De Filippi avrebbe fatto piacere collaborare con lui. Un po' di messaggi che avevano anche avuto il like di presa visione del rapper milanese. Il fatto che Fedez, quindi, avesse visto i messaggi, quindi avesse la consapevolezza che c'era la volontà di voler fare questo featuring, ha portato i fan a sognare una collaborazione che alla fine potrebbe anche concretizzarsi.

Il messaggio di Aka7even a Fedez

Dopo il messaggio di Luca Marzano – vero nome di Aka – tantissimi fan hanno risposto spiegandogli cosa fosse successo e a quel punto lui stesso è entrato nel flusso e ha chiesto a Fedez se gli andasse di collaborare a una canzone: "Ciao brodi. @Fedez collaboriamo?" ha scritto Marzano su Twitter, ricevendo subito la risposta laconica del rapper: "Daje". Insomma, potrebbe essere nata una njova collaborazione all'insaputa dei diretti interessati, ma solo grazie alla spinta della fanbase di uno dei due. Ovviamente, nel caso succedesse, questo feat non nascerebbe dal nulla, anzi, sono tantissimi gli utenti che stanno ricordando il primo incontro tra i due cantanti.

L'incontro con Fedez a X Factor

Come sa chi lo ha seguito ad Amici, Aka7even aveva partecipato, nel 2017, a X Factor 11, riuscendo a passare le audizioni, cantando When I Was Your Man di Bruno Mars, con i quattro sì dei giudici che erano Mara Maionchi, Levante, Manuel Agnelli e lo stesso Fedez. Aka, però non era riuscito a conquistare la sedia ai bootcamp e fui proprio Fedez a scrivere un messaggio su twitter indirizzato proprio a lui: "‘Luca, torna. Fammi questo favore.' Il modo in cui hai lasciato la sedia ti fa onore. A presto! #XF11" aveva scritto Fedez ed evidentemente l'ora di ricongiungersi e fare qualcosa assieme è arrivata.