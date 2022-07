I fan del rapper Zefe bloccano la strada per girare un video, interviene la polizia Il rapper Zefe ha registrato il nuovo videoclip a Rimini con una folla di fan chiamati a raccolta per partecipare alle riprese: oltre 60 ragazzi hanno bloccato il traffico facendo scattare numerose segnalazioni alla polizia di Stato.

A cura di Gaia Martino

Si chiama Kazir Siffedine, ma per i suoi tantissimi fan è Zefe: il rapper 19enne di origini marocchine che vive a Novara nella giornata di sabato ha girato un nuovo video musicale a Rimini, creando però scompiglio in città. Oltre 60 ragazzi chiamati a raccolta attraverso i social per partecipare alle riprese hanno invaso la carreggiata stradale su Viale Principe Amedeo, bloccando così il traffico e facendo scattare numerose segnalazioni. Sono intervenute quattro volanti per far defluire il traffico e permettere alle auto di transitare in maniera regolare. Non è accaduto nulla sotto il profilo dell'ordine pubblico ma la Questura di Rimini sta tenendo comunque sotto osservazione i video dell'episodio: "Il fenomeno non è passato inosservato, qualora ci dovessero essere dei comportamenti sanzionabili si procederà di conseguenza" sono state le parole del questore di Rimini Rosanna Lavezzaro. Dalla questura hanno inoltre assicurato che il dispositivo per l'ordine e la sicurezza pubblica era stato rafforzato per il fine settimane proprio per tenere sotto controllo i giovani. Su Instagram il rapper ha condiviso le stories registrate dai fan presenti che si sono scatenati a saltare e cantare, prima di essere invitati a defluire e calmarsi dalla polizia.

Chi è Zefe, il rapper 19enne di origini marocchine

Kazir Siffedine, ha diciannove anni, vive a Novara con i genitori emigrati dal Marocco e su Instagram è seguito da circa 35 mila follower. Al momento il suo profilo contiene un solo post, la presentazione del suo nuovo brano "Playa". Il suo nome è noto alla polizia: nell'aprile 2021 ha condiviso con il collega Baby Gang – destinatario di un Daspo di tre anni emesso dal questore di Rimini – una denuncia per aver brandito in un video un machete in modo minaccioso contro gli agenti.