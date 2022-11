I Duran Duran alla Rock and Roll Hall of Fame senza Andy Taylor, Simon Le Bon: “Ha il cancro” Andy Taylor, ex dei Duran Duran che ha lasciato la band nel 2006, non ha partecipato alla reunion nella cerimonia di inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame: Simon Le Bon ha letto la lettera scritta dal chitarrista nella quale spiega di avere un cancro.

A cura di Gaia Martino

La cerimonia di inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame a Los Angel doveva essere l'occasione per una reunion di tutti i componenti del gruppo Duran Duran, inclusi grazie anche alla cifra record di 1 milione di voti ottenuti dai fan. Purtroppo il chitarrista Andy Taylor, che lasciò la band britannica nel 2006, è stato assente a causa di un problema di salute: ha un cancro metastatico e i suoi ex compagni hanno dato il triste annuncio pubblicamente. Il frontman Simon Le Bon ha letto una lettera aperta di Taylor nella quale spiega le sue condizioni di salute: poco più di 4 anni fa gli è stato diagnosticato un cancro alla prostata metastatico in stadio 4.

La lettera di Andy Taylor malato di cancro

Simon Le Bon nella cerimonia di inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame a Los Angeles ha letto la lettera aperta scritta da Andy Taylor, assente a causa di un problema di salute. Poco più di quattro anni fa gli hanno diagnosticato un cancro alla prostata metastatico in stadio 4,

"Molte famiglie hanno sperimentato questa malattia e, naturalmente, non siamo diversi" ha scritto.

La malattia non era immediatamente pericolosa per la vita ma non c'è cura. Nonostante gli sforzi eccezionali della mia squadra, ho dovuto essere onesto in quanto sia fisicamente che mentalmente sarei andato oltre i miei limiti. Tuttavia, niente di tutto dovrebbe sminuire ciò che questa band (con o senza di me) ha raggiunto in 44 anni.

Parlando poi ai giornalisti nel backstage della cerimonia, Le Bon ha confessato di essere distrutto per la notizia, a sua detta "devastante". "Vogliamo molto bene ad Andy" ha continuato, confessando di star piangendo dentro: "Non starò qui a piangere, sarebbe inappropriato, ma è così che ci si sente".