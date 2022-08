I Coldplay suoneranno a Milano e Napoli, ora c’è la conferma: come acquistare i biglietti Il tour dei Coldplay farà tappa anche in Italia: la band suonerà a giugno 2023 negli stadi di Milano e Napoli.

A cura di Redazione Music

Dopo le voci arriva la conferma: i Coldplay suoneranno in Italia il prossimo giugno a Milano e Napoli. Per la band capitanata da Chris Martin sono previsti due concerti allo Stadio San Siro il 25 e 26 giugno 2023, ma prima la band farà tappa allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 21 giugno. La band aveva annunciato le nuove tappe del loro The Spheres World Tour nel video di Humankind uscito qualche giorno fa. Nei primi secondi del video, infatti, erano nascoste le città in cui la band avrebbe suonato nel 2023, sia in alfabeto latino che in un alfabeto alieno, comprese le due città italiane che si aggiungono a quelle in Portogallo, Spagna, Svizzera, Danimarca, Paesi Bassi e gli spettacoli nel Regno Unito a Manchester e Cardiff.

Oggi, invece, è arrivata la conferma da parte di Live Nation: i Coldplay tornano in Italia a sei anni dall'ultima volta, il 3 e 4 luglio 2017 quando si esibirono allo stadio San Siro di Milano. La band quindi suonerà il 21 giugno a Napoli e il 25 e 26 a Milano. Il tour di The Spheres World, ultimo album uscito il 15 ottobre 2021, è cominciato nel marzo 2022 vendendo più di quattro milioni di biglietti tra America Latina, Nord America ed Europa. le altre tappe aggiornate del tour europeo sono Coimbra, in Portogallo, Barcellona in Spagna, Cardiff in Galles, Milano, Manchester in Gran Bretagna, Napoli, Zurigo in Svizzera, Copenhagen in Danimarca, Goteborg in Svezia e Amsterdam nei Paesi Bassi.

Per quanto riguarda i biglietti, Live Nation fa sapere che saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 24 agosto 2022. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it, mentre la vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di giovedì 25 agosto 2022 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati. Sarà possibile acquistare massimo 4 biglietti durante la presale e di 6 biglietti in vendita generale. Sono disponibili anche pacchetti VIP, qui le modalità:

HIGHER POWER Early Entry:

Biglietto di Prato

Ingresso anticipato prima dell'apertura generale dei cancelli

Bracciale ufficiale Coldplay eco friendly

Gift Coldplay ecosostenibile

Check-in e staff dedicato

COLORATURA Hot Ticket:

Un biglietto di 1° Settore Numerato

Bracciale ufficiale Coldplay eco friendly

Gift Coldplay ecosostenibile

Check-in e staff dedicato

BIUTYFUL Hot Ticket:

Un biglietto di 2° Settore Numerato

Laminato e cordino ufficiale Coldplay eco friendly

Gift Coldplay ecosostenibile

Check-in e staff dedicato

MY UNIVERSE Lounge (disponibile solo nelle date di Milano)

Posto a sedere di 1° Settore Numerato

Accesso alla My Universe Lounge che include:

– Catering a buffet prima dello show con cocktail di benvenuto e open bar con birra, vino e soft drinks

– Bracciale eco friendly della My Universe Lounge

– Gift Coldplay ecosostenibile

– Opportunità di scattare una foto ricordo davanti alla My Universe Lounge

– Staff e check in dedicato