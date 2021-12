I Coldplay sui Maneskin: “Sono grandi, a X Factor avremmo voluto suonare una loro canzone ma…” I Coldplay saranno ospiti a X Factor nella finale, proprio come i Maneskin. Chris Martin a Rtl 102.5 ha detto: “Volevamo suonare una loro canzone, ma abbiamo scoperto che la suoneranno anche loro”.

Andrà in questa sera, giovedì 9 dicembre 2021, la finale di X Factor 2021. L'edizione si chiude con l'ultima battaglia tra i quattro finalisti gIANMARIA, Baltimora, Fellow e i Bengala Fire. Tra i motivi ulteriori per seguire l'ultima puntata del talent show di Sky condotto da Ludovico Tersigni c'è sicuramente il parterre di ospiti, con i Coldplay e i Maneskin che si avvicenderanno sul palco.

Le parole di Chris Martin sui Maneskin

Proprio dai Coldplay, in particolare da Chris Martin, è arrivato l'ennesimo attestato di stima per la band italiana che ha trionfato all'Eurovision Song Contest e che da mesi raccoglie riconoscimenti internazionali da parte degli artisti più affermati al mondo, tra cui Iggy Pop, Rolling Stones etc. Martin, ospite di una diretta radio e video con RTL 102.5, radio ufficiale di X Factor, ha parlato dei quattro artisti italiani definendoli "grandiosi". Il frontman della band britannica ha detto: "Li abbiamo incontrati oggi per la prima volta, penso siano fantastici". Sorridendo, ha anche aggiunto un dettaglio piuttosto curioso:

Avremmo voluto suonare un pezzo di una delle loro canzoni, ma poi ci siamo accorti che la suoneranno anche loro.

Come vederla in diretta TV su Sky, Now e TV8

L'appuntamento come per i precedenti giovedì sarà in prima serata alle 21:15 per gli abbonati Sky, infatti, basterà selezionare come sempre il canale Sky Uno ovvero il numero 108 della piattaforma. Come è accaduto per la puntata di apertura dello show, diversamente dagli appuntamenti delle settimane addietro, il talent verrà trasmesso in simultanea con Tv8, corrispondente al canale 8 del digitale terrestre, ma sarà possibile vedere il gran finale anche in streaming su Now, dove se non si è abbonati è possibile comprare dei ticket a pagamento che consento di assistere alla puntata.