I Coldplay posticipano le tappe in Brasile del tour: “Chris Martin ha una grave infezione polmonare” Con un comunicato pubblicato sui social, i Coldplay hanno fatto sapere che le tappe in Brasile del loro tour sono state posticipate all’inizio del 2021 a causa di “una grave infezione polmonare” che ha colpito il pianista Chris Martin.

A cura di Elisabetta Murina

I Coldplay hanno posticipato le date in Brasile del loro Music of the Spheres World Tour. Con un comunicato pubblicato sui social, il gruppo ha fatto sapere che le tappe previste per il 16 ottobre a Sao Paolo e per il 12 ottobre a Rio De Janeiro sono state rimandate. Ecco perché e quando saranno riprogrammate.

Perché i Coldplay hanno posticipato le tappe brasiliane del tour

I Coldplay, si legge nel lungo messaggio pubblicato sui social, hanno annullato le date in Brasile del loro Music of the Spheres World perché Chris Martin , il pianista, è stato colpito da una grave infezione polmonare e i medici gli hanno ordinato il riposo per le prossime tre settimane: "A causa di una grave infezione polmonare, Chris è stato sottoposto agli ordini del medico di riposare per le prossime tre settimane. Stiamo lavorando il più velocemente possibile per bloccare le nuove date e seguiremo con ulteriori informazioni nei prossimi giorni".

Quando saranno riprogrammati i concerti a Rio De Janeiro e Sao Paolo

Come si legge nel comunicato diffuso suo social, il gruppo ha riprogrammato le tappe brasiliane del loro tour, inizialmente previste per il 12 ottobre a Rio De Janeiro e il 16 ottobre a Sao Paolo, agli inizi del 2023. "Stiamo lavorando il più velocemente possibile per bloccare le nuove date e torneremo con ulteriori informazioni nei prossimi giorni", hanno fatto sapere, scusandosi per tutti i fan che non vedevano l'ora di assistere allo show. Le nuove date quindi saranno annunciate a breve, nel frattempo il Coldplay si sono detti "grati per la comprensione" e hanno fatto sapere che "non vediamo l'ora di riprendere il tour".