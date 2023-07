I Chemical Brothers spostano il concerto di Lucca a settembre: problema di salute per Rowlands A causa di un problema di salute di Tom Rowland, i Chemical Brothers hanno annunciato lo spostamento del concerto di Lucca a settembre, in un’altra location.

A cura di Redazione Music

I Chemical Brothers al Coachella (Frazer Harrison/Getty Images for Coachella)

Il concerto dei Chemical Brothers previsto il 23 luglio a Lucca per il Lucca Summer Festival è stato rinviato al 2 settembre prossimo a causa di un problema di salute che ha colpito Tom Rowlands (metà della band assieme a Ed Simons) che ha voluto anche scusarsi con i fan in un messaggio. La band britannica, tra le più amate di questi ultimi decenni, anche grazie a successi come “Hey Boy, Hey Girl”, “Block Rocking Beats”, “Galvanize”, “Do It Again” e le più recenti “Go” e “The Darkness That You Fear” era pronta a far ballare Piazza Napoleone ma chi ha acquistato il biglietto dovrà spostarsi di qualche chilometro per poterne godere tra qualche settimana.

La data, infatti, è stata spostata al 2 settembre al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore (LU), dove qualche settimana fa si è esibita anche Lana Del Rey, in un concerto annunciato last minute. Gli organizzatori rassicurano che i biglietti già venduti restano validi per la nuova location. I rimborsi saranno a breve disponibili sul sito di Ticketone riservato ai rimborsi. Nel comunicato rilasciato dalla band si legge che "THE CHEMICAL BROTHERS sono estremamente dispiaciuti nel comunicare che il concerto previsto al Lucca Summer Festival domenica 23 luglio, è stato spostato a causa di un’infezione all’orecchio che ha colpito Tom Rowlands dopo gli ultimi show. A causa dell’infezione, i dottori gli hanno ordinato di non prendere aerei e di non esporsi a musica ad alto volume".

È stato lo stesso Tom Rowlands, poi, a voler scrivere ai fan italiani: “Sono incredibilmente frustrato nel comunicarvi che mi è impossibile esibirmi al concerto in Italia questo fine settimana, purtroppo soffro di una brutta infezione all'orecchio e mi è stato sconsigliato viaggiare in aereo e di espormi a musica ad alto volume. :( Spero di guarire completamente presto e di rivedervi prima possibile. Grazie x".