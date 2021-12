Fedez è il cantante più seguito sui social: 20 mln di follower per il rapper seguito da Pausini È Fedez il cantante e la persona di Spettacolo più seguita sui social in Italia con quasi 20 milioni di follower su Facebook, Twitter e Instagram.

A cura di Redazione Music

Fedez è il cantante più seguito sui social, stando alla ricerca dell'Osservatorio Social Vip, che conteggia il totale di fan su Facebook, Twitter e Instagram. Fedez è, in realtà, l'artista più seguito sui social per quanto riguarda il mondo dello Spettacolo, superando sia Michele Morrone che Belen Rodriguez, i quali, però, non sono presenti su Twitter. Il rapper milanese è senza dubbio uno dei personaggi dello Spettacolo che da anni fa più discutere e assieme alla moglie Chiara Ferragni, imprenditrice e influencer, rappresentano la coppia italiana di Spettacolo più influente al mondo.

Fedez, che da qualche settimana ha pubblicato anche il suo ultimo album "Disumano", è in testa alla classifica con oltre 18 milioni di fan, la maggior parte dei quali, ovviamente è su Instagram, core business – se così vogliamo chiamarlo – del cantante, che è anche, a sua volta, imprenditore. Fedez, infatti ha oltre 13 milioni di fan su IG, seguito da 2.7 milioni di follower su Twitter e 2.5 milioni su Facebook, che perde sempre più terreno e interesse rispetto agli altri due e anche rispetto a TikTok che per adesso non è ancora conteggiato, benché sia stato quello che quest'anno ha avuto la maggiore esplosione e su cui il cantante conta quasi 5 milioni di follower (sarebbe il secondo per interesse stando alla fanbase del cantante).

Al secondo posto tra i cantanti c'è Laura Pausini che è quarta in generale e conta su un totale di quasi 15 milioni di fan, con una composizione completamente diversa da quella di Fedez. Pausini, infatti, ha il suo seguito maggiore su Facebook, dove conta 7.7 milioni di follower, che si aggiungono ai 3.7 milioni di Instagram e ai 3.5 milioni di Twitter, mentre in terza posizione (sesta generale) c'è Emma Marrone con un totale di fan che si assesta sugli 11.3 milioni, divisi così: 5.2 mln su Instagram, 3.5 su Facebook e 3.5 su Twitter. Decima in totale e quarta tra i cantanti c'è Elettra Lamborghini che conta 8.6 mln di follower con una maggioranza schiacciante su Instagram dove ha oltre 7 mln di follower, a cui si aggiunge il milione e due su Fb e il mezzo milione su Twitter; quinta posizione e undicesima generale per Jovanotti con 8.4 mln e una composizione ancora diversa, con Twitter che gli dà oltre 3 mln di follower seguito dai 2.7 di Facebook e i quasi 2 milioni su Instagram.