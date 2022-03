I BTS mangiano la targa del miliardo di stream di Dynamite su Spotify Dopo aver superato nel 2021 con Dynamite il miliardo di stream su Spotify, i BTS hanno celebrato il traguardo condividendo un pasto nella targa commemorativa.

A cura di Vincenzo Nasto

Placca da 1 miliardo di stream su Spotify di Dynamite, BTS 2022, foto di @BTS account Twitter

Solo pochi mesi fa "Dynamite" entrava tra le canzoni che avevano raggiunto il miliardo di stream su Spotify: per festeggiare il lieto evento, i BTS hanno pubblicato un video con la targa commemorativa, seguendo le istruzioni degli artisti che per primi avevano ricevuto lo stesso premio. Come Halsey, Joe Jonas, DJ Khaled, Bebe Rexha, Major Lazer, ma anche Drake, gli artisti K-Pop hanno utilizzato la targa di Spotify per pranzare assieme con un piatto tipico coreano. "Dynamite" nel 2021 era risultata anche la prima canzone di origine coreana a raggiungere questo traguardo sulla piattaforma, un motivo in più per festeggiare con il kimchi jjigae, un piatto tradizionale coreano che consiste in uno stufato di cavolo cinese fermentato e molto piccante.

Tra i primi erano stati Drake con la sua "In my feelings" e Halsey con "Without me" a celebrare la viralità dei loro singoli in streaming: il "Billions club" di Spotify è la playlist che raccoglie tutti le canzoni che hanno superato il miliardo di stream sulla piattaforma. Un traguardo festeggiato con una targa commemorativa, in cui gli artisti hanno deciso di pranzare con alcuni piatti caratteristici. Dagli "spaghetti Alfredo" di Drake ai cioccolatini rossi e ai chetoos di Halsey, anche i BTS hanno voluto celebrare il momento condividendo un pasto tutti assieme. Infatti i sette componenti della band K-Pop avevano anticipato in una chiamata Zoom quale sarebbe stata la pietanza, con Jin che aveva assicurato i fan sul rispetto della tradizione sud-coreana.

Si avvicinano Butter e Boy with luv con Halsey

In continuo aggiornamento su Instagram e Twitter, attraverso il profilo ufficiale BTS e quello delle army principali, sono state pubblicate le foto di ogni membro che aggiungeva un condimento al kimchi jjigae, un piatto tradizionale coreano che consiste in uno stufato di cavolo cinese fermentato e molto piccante. Alla fine della ricetta, i BTS riuniti attorno a un tavolo hanno celebrato la targa fotografando il piatto e mangiando tutti assieme la porzione di kimchi jjigae. Nel frattempo, altri due brani si stanno avvicinando alla soglia del miliardo su Spotify: riprendendo la già citata Halsey, vincitrice di tre targhe, ferma a quasi 820 milioni la collaborazione con i BTS "Boy with luv". Invece "Butter", brano del 2021 che ha visto anche la pubblicazione del video ufficiale su YouTube, è fermo a quasi 800 milioni. Nulla di così lontano, come più volte ripetuto nelle scorse ore dai fan del gruppo K-Pop su Twitter.