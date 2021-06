La miscela potrebbe essere esplosiva, visto che quest'anno i Boomdabash hanno scelto Baby K per il feat della loro attesa canzone estiva. La hit, il tormentone o come si voglia chiamare, si intitola "Mohicani"e uscirà il prossimo 11 giugno, unendo alcuni degli artisti che in questi ultimi anni sono stati maggiormente in grado di cogliere la voglia di estate e spensieratezza del pubblico musicale italiano. Sia Boomdabash che Baby K, infatti, sono autori di alcuni dei maggiori successi estivi di queste estati da “Non ti dico no” a “Per un milione” passando per "Mambo salentino” e “Don't worry” per la band salentina a canzoni come "Pa ti", "Roma-Bangkok", "Playa" e "Non mi basta più" per Baby K.

Cosa sappiamo di Mohicani

Negli ultimi anni i Boomdabash avevano fatto coppia con Alessandra Amoroso, ma quest'anno è toccato alla cantante romana affiancarli in quello che nella nota stampa viene definito "una summer hit in perfetto stile reggae – pop, un pezzo di grande effetto che rimanda alla dancehall tipica della Giamaica, rispecchiando l’inconfondibile grinta che da sempre caratterizza il gruppo, una delle migliori reggae band italiane in grado di mixare sapientemente sonorità reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop". Insomma, i suoni saranno di ispirazione latina, come siamo stati abituati in questi anni.

Come nasce Mohicani

Una canzone nata, spiega la band per "regalare gioia, felicità, energia e good vibes allo stato puro. La musica ha il grande potere di unire le persone e di regalarci emozioni positive cercando di distrarci dalle mille difficoltà quotidiane. Crediamo molto nel linguaggio della musica e nel suo potere “salvifico”, molto spesso è proprio una canzone che riesce a farci sentire bene facendoci, anche solo per un attimo, dimenticare molti dei nostri problemi". La canzone nasce anche dalla voglia di ripartenza "una canzone che porta con sé la speranza di farci tornare a sorridere, vivendo ogni attimo con una nuova e migliore consapevolezza".

Baby K e la collaborazione coi Boomdabash

Baby K, che come spiegano i Boomdabash, condivide con loro l'amore per la musica giamaicana ha spiegato che questa unione "era destinata ad arrivare e sono felice che sia finalmente arrivato il momento. La nostra musica é una fusione segnata dall’amore per la dancehall e dai ritmi caraibici. Siamo gli italiani che si affacciano al mondo e la nostra musica è una bandiera di internazionalità e inclusività tutta made in Italy, tema principale sia di ‘Mohicani' che dei valori a cui tengo e divulgo da sempre".