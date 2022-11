I Blur tornano in concerto a 8 anni dall’ultimo live: la band suonerà nel 2023 a Wembley I Blur hanno annunciato il ritorno live nel 2023, otto anni dopo l’ultima esibizione ad Hyde Park.

A cura di Redazione Music

Damon Albarn (Cassandra Hannagan/Getty Images)

I Blur stanno tornando. La band, infatti, ha annunciato un concerto per il 2023 che terranno allo stadio Wembley di Londra il prossimo 8 giugno. Quello della band inglese è un ritorno importante, che riporterà la band live a distanza di 8 anni, dal momento che l'ultima esibizione del gruppo capitanato da Damon Albarn risale al 2015 e sarà anche la prima che terranno a Wembley, uno dei luoghi simbolici della musica britannica. I Blur saranno aperti da tre progetti interessanti, che rispondono alla voglia di guardarsi attorno di Albarn e della band, ovvero il rapper Slowthai, la cantautrice Rebecca Lucy Taylor, in arte Self Esteem e il duo pop sperimentale Jockstrap.

I fan della band, quindi, potranno vedere sullo stesso palco la formazione originale composta dal frontman Damon Albarn, dal chitarrista Graham Coxon, il bassista Alex James e il batterista Dave Rowntree che festeggeranno su quel palco i 35 anni dalla formazione del gruppo. Nonostante il primo album dei Blur, "Leisure" sarebbe uscito nel 1991, infatti, la band si è formata ufficialmente nel 1988 per diventare negli anni '90 una delle band iconiche del pop mondiale e band di punta del brit-pop: "Amiamo davvero suonare queste canzoni e abbiamo pensato che fosse giunto il momento di farlo di nuovo – ha detto Albarn in una nota, mentre Graham Coxon ha detto: "Non vedo davvero l'ora di suonare di nuovo con i miei fratelli Blur e rivisitare tutte quelle grandi canzoni. I live dei Blur sono sempre fantastici per me. Una bella chitarra e un amplificatore accesi e un sacco di volti sorridenti".

Rowntree ha detto che "dopo il caos degli ultimi anni, è bello tornare a suonare insieme alcune canzoni in un giorno d'estate a Londra". L'ultima esibizione della band fu ad Hyde Park. In questi giorni si parla molto di reunion di band britanniche: pochi giorni fa erano stati i Pulp ad annunciare una seconda reunion, come ricorda il Guardian, con la prima esibizione in 10 anni. la vand ha dato anche le indicazioni per i biglietti: "Iscriviti alla mailing list Blur prima delle 17 di martedì 15 novembre per accedere alla prevendita dello stadio di Wembley. Una volta registrato, riceverai il link per la prevendita e il codice di accesso nella tua casella di posta alle 19 (gmt) di martedì 15 novembre. Tutti gli iscritti esistenti alla mailing list Blur riceveranno anche il link di prevendita e il codice di accesso. La prevendita inizia alle 10:00 (gmt) di mercoledì 16 novembre".