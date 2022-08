I biglietti dei Coldplay sold out ma già rivenduti online: anche 450 euro per un posto prato Sono quasi completamente sold out (si aspetta l’ufficialità) i sei concerti dei Coldplay in Italia ma su eBay e sui social c’è chi già li ha rimessi in vendita a prezzi stratosferici.

A cura di Francesco Raiola

"Per chi è interessato, vendo due biglietti 1 settore per la data del 28 giugno a San Siro" o "VENDO BIGLIETTI COLDPLAY MILANO 28/06/2023 per inutilizzo" (sic) sono solo due dei tantissimi messaggi che si possono leggere in queste ore su Twitter. Sei concerti in Italia, due allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 21 e 22 giugno e quattro allo stadio San Siro di Milano, il 25, 26, 28 e 29 giugno, per la band inglese capitanata da Chris Martin che tornano in Italia per il tour di "Music of the Spheres" a sei anni di distanza dall'ultima volta, quando suonarono per due sere nella città meneghina. Un'attesa enorme, al punto che dopo le prime tre date annunciate inizialmente ne sono state aggiunte altrettante nei giorni successivi, portando il tutto a sei concerti totali.

Le date italiane sono state aggiunte a un calendario che li ha visti partire nel marzo 2022 per proseguire per oltre un anno. In tantissimi si sono messi in fila sia online, cercando di accaparrarsi i non pochissimi biglietti in vendita, sia fisicamente nelle rivendite ufficiali, come avvenuto, per esempio a Napoli dove fin dalla prima mattina c'erano fan in attesa dell'inizio delle vendite ufficiali. I biglietti sono andati, come previsto, sold out in pochissimi minuti, ma nelle ore successive è già partita una sorta di resalling sui social e sono tantissimi i messaggi di chi cerca e chi compra i biglietti, creando una sorta di mercato parallelo.

Per limitare questo fenomeno era stato posto un limite di acquisto biglietti che per ogni cliente era di 4 biglietti durante la presale e di 6 biglietti in vendita generale. C'è però, per tutti i venditori ufficiali, la possibilità di cambiare il nominativo e così si evita il passaggio per i canali di rivendita ufficiale che non dà la possibilità di speculare, rivendendoli a prezzi più alti. Per questo motivo c'è chi si sta muovendo direttamente sui social per piazzarli a un valore ben più alto di quello nominale. I biglietti, però, sono in vendita anche su siti come eBay e raggiungono anche 900 euro un paio di biglietti per un posto prato a Milano, ma i prezzi variano, ma la media è di almeno 200 euro a biglietto. Il problema ormai atavico del reselling negli ultimi anni ha portato a normative più stringenti, che evidentemente non hanno ancora risolto del tutto il problema.