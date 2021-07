Sono passati 25 anni dall'uscita di Wannabe, la canzone che portò le Spice Girls in cima al mondo della musica. Era il 1996 quando Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Victoria Adams, Emma Bunton e Melanie Brown pubblicarono quello che sarebbe diventato il primo capitolo di un libro durato svariati anni, che le avrebbe portate a diventare delle icone della musica – e non solo – mondiale. "Wannabe" era il primo singolo del loro primo album "Spice", raggiungendo le prime posizioni delle classifiche di tutto il mondo e portando il singolo a vendere oltre 7 milioni di copie, diventando quello più venduto di una band tutta al femminile.

Il significato di Wannabe

Dopo 25 anni la canzone la canzone resta ancora una delle più rappresentative di quegli anni in cui le boy e le girl band avevano rappresentanti illustri, che avrebbero accompagnate – anche nelle versioni soliste – le generazioni future. "Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want, so tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want So tell me what you want, what you really, really want I wanna (Hey!), I wanna (Hey!), I wanna (Hey!), I wanna (Hey!) I wanna really, really, really wanna ‘zig-a-zig', ah" è forse una delle strofe d'attacco più cantante di sempre. La canzone è un inno all'amicizia ("If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever, friendship never ends") in relazione a un rapporto con un uomo, diventando presto un grido d'emancipazione. Anche il videoclip della canzone resta iconico, con le cinque cantanti che arrivano in uno degli hotel più noti di Londra, il St. Pancras Renaissance Hotel, stravolgendo un ricevimento dell'alta società inglese.

La canzone più ascoltata in streaming delle Spice

Per festeggiare questo anniversario uscirà un Ep tutto dedicato alla canzone, "Wannabe 25", che sarà disponibile a partire dal 9 luglio come vinile e cassetta e che oltre alla versione originale conterrà anche un remix di Junior Vasquez, la demo originale e l'inedito "Feed Your Love". Su Spotify la canzone ha superato i 600 milioni di stream ed è la canzone più ascoltata della band, seguita da "Stop", "2 Become 1", "Say You'll Be There" e "Spice Up Your Life" e il nome Wannabe è quello dato a oltre 20 milioni di playlist, mentre sono oltre 26 milioni le playlist dedicate alle Spice Girls che sono ascoltate prevalentemente nella fascia d'età tra i 18 e i 24 anni.