Il cantante e youtuber inglese HRVY è risultato positivo al Coronavirus, pochi giorni prima alla sua partecipazione alla versione inglese di "Ballando con le stelle" (Strictly Come Dancing) e poche settimane prima dell'uscita del suo prossimo album. Oltre quattro milioni di follower su Instagram e altrettanti su TikTok per il ragazzo inglese che è concentrato anche sull'uscita del suo primo album, dopo la pubblicazione di due EP. Intanto, però, Harvey Leigh Cantwell, vero nome del cantante, è risultato positivo al tampone per il Covid-19 a dieci giorni dall'inizio della trasmissione, bissando quanto successo anche in Italia quando due dei concorrenti del programma condotto da Milly Carlucci sono risultati positivi portando allo slittamento della trasmissione.

Le parole del cantante

"Ciao, non volevo far preoccupare nessuno e non volevo dire nulla ma adesso la storia è diventata pubblica: ho il coronavirus – ha scritto il ragazzo sui suoi social. Sto bene, non ho sintomi, ma dovrò rimanere isolato per i prossimi 10 giorni". Dopo aver dato le notizie sulla propria salute HRVY ha voluto scherzare coi suoi fan, avvisandoli che la sua presenza online adesso aumenterà in maniera esponenziale: "Mi sto già annoiando tantissimo, quindi preparatevi per i miei video su TikTok". Il programma ha subito fatto partire tutti i protocolli del caso: "Abbiamo in atto protocolli rigorosi per gestire il Covid-19 poiché la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti nella produzione è fondamentale".

Il prossimo album di HRVY

"Questo dimostra che noi giovani possiamo ottenerlo [coronavirus] senza nemmeno rendercene conto" ha aggiunto il cantante in alcune storie su Instagram Il cantante è diventato famoso grazie alla pubblicazione sui social dei suoi video musicali, uno dei mezzi per raggiungere il grande pubblico e la popolarità. A quel punto ha registrato tutto esaurito nei tour in Gran Bretagna, girando anche l'Europa. Il primo album sarà pubblicato il 20 novembre e si chiamerà "Can Anybody Hear Me?".