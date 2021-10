“Ho vissuto metà della mia vita come un animale in gabbia” dice Britney Spears ballando un inedito Britney Spears ha definito la sua vita degli ultimi anni, vissuta come un animale in gabbia. La cantante ha da poche settimane vinto la battaglia contro la tutela legale del padre James, decaduta dopo 13 anni. Sui suoi social ha postato un video in cui mostra una sua coreografia su un brano inedito.

Britney Spears ha definito la sua vita degli ultimi anni, vissuta come un animale in gabbia. La cantante ha da poche settimane vinto la battaglia contro la tutela legale del padre James, decaduta dopo 13 anni. Era il 2008, infatti, quando un giudice decise che la popstar aveva bisogno di qualcuno che decidesse della sua vita per lei. Negli ultimi mesi la lotta col padre si era intensificata, anche grazie al supporto del movimento Free Britney e di tantissimi colleghi e colleghe, che avevano chiesto che la cantante tornasse libera, e così, anche grazioe al nuovo avvocato e alla scelta del padre di fare un passo indietro, la cantante ha riacquistato la libertà.

In uno dei video con cui riempie il suo account Instagram, infatti, la cantante si è mostrata mentre ballava su una canzone inedita. Nel documentario su Netflix Britney Vs Spears si sente la cantante e le persone che le erano vicine parlare di come amasse fare tutto da sé, preparare le coreografie e tutto il lavoro che c'è dietro a un concerto. E su Instagram non si è mai fermata, parlando di questi singoli inediti e di come ha lavorato in questi anni: "Stavo facendo ricerche sul mio computer e stavo controllando alcune delle mie canzoni che non sono state pubblicate come singoli … e santo cielo ce ne sono un sacco! Da dove diavolo è venuto tutto? Mi sono imbattuta in una canzone e mi è parsa piuttosto interessante .. anche se ho dimenticato quello che stavo dicendo verso fine (…) Avrei giurato che stavo dicendo ‘I just eat my honey' ma mi sono ricordato che in realtà è ‘I just keep on running'! Solo un piccolo spoiler dal di dentro… Ci sono io che sto sperimentando quello che posso fare, sapete, un home studio senza luci e un telefono vecchio di quattro anni. Ho realizzato questo video in due ore… ho montato tutto… so che alcuni video si possono fare in un giorno o due… tirando tutte le sere e poi alcuni film si prendono quasi un anno!".

La cantante ha poi definito la sua vita come una gabbia, quella in cui ne ha vissuto almeno la metà: "So cosa vuol dire aspettare durante una ripresa, mi sento come se fossi stata un animale in gabbia per metà della mia vita… è esattamente il motivo per cui scelgo di dirigermi da sola… mi trucco da sola… mi produco… mi vesto… faccio musica da sola… mi nutro… e faccio video e foto da sola! E sto anche pensando di dirigere un film simile a KILL BILL … considerando che il giallo è sempre stato il mio colore preferito".