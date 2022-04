Highsnob: “Sono stato accoltellato quando avevo 13 anni, ho subito bullismo” Highsnob si è raccontato nel programma Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo. Il cantante ha ricordato un grave episodio che lo ha segnato. A 13 anni è stato accoltellato.

A cura di Daniela Seclì

Highsnob si è raccontato nel programma Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo. Abbiamo avuto modo di apprezzare l'artista anche sul palco del Festival di Sanremo 2022, dove ha cantato la canzone Abbi cura di te insieme a Hu, classificandosi ventesimo. Highsnob, all'anagrafe Michele Matera, ha tracciato un ritratto inedito di sé, fino a rivelare che da ragazzino è stato accoltellato:

"La paura di essere feriti, la sofferenza è tale, da cercare di non fare provare agli altri la stessa cosa. Chi mi ha ferito? In primis c'è stato il tradimento degli amici, poi tante persone. Anche la famiglia stessa. Quando si cresce, tante cose non vengono capite. Poi, nella mia vita sono successe tante cose veramente brutte".

Highsnob e il bullismo subito a 13 anni

Highsnob, poi, ha spiazzato Nunzia De Girolamo raccontando la terribile vicenda vissuta quando aveva solo tredici anni. Il cantante è stato vittima di bullismo e in un'occasione sarebbe stato accoltellato. Un episodio a cui ancora oggi fa fatica a dare un senso e che inevitabilmente lo ha segnato:

"Io sono stato accoltellato intorno ai 13 anni. È successo per bullismo in realtà. È una ferita doppia. L'ho capito con il tempo. Ho capito che si trattava di gelosia tra ragazzini, ma non ho mai capito veramente il perché. Non lo so il perché. Quella è una roba che non te la levi più".

Highsnob ha concluso, dichiarando di non portare rancore verso la persona che lo ha accoltellato. Lo ha perdonato. Ritiene sia l'unico modo per fare i conti con quell'episodio e impedire a quella persona di avere ancora un potere sulla sua vita: