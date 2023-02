Harry’s House è l’album dell’anno ai Grammy 2023, la reazione di Harry Styles Harry Styles ha vinto con “Harry’s House” il Grammy per il “miglior album dell’anno”, un riconoscimento che attesta l’artista tra i più amati della musica internazionale. Ed ecco la sua reazione durante la cerimonia di premiazione.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di domenica 5 febbraio si è tenuta la cerimonia dei Grammy Awards, i premi più importanti della musica internazionale, che hanno visto trionfare anche Harry Styles. Che il cantante britannico fosse ormai una star, era già cosa nota, ma questo ulteriore riconoscimento non fa altro che attestare un consenso da parte del pubblico e delle critica, dal momento che il suo ultimo album, ha conquistato il titolo di "album dell'anno".

La reazione di Harry Styles alla premiazione

"Harry's House" ha conquistato il premio come "miglior album dell'anno" ai Grammy 2023. Una soddisfazione per Harry Styles che, già in passato, è stato premiato, ma che quest'anno durante la cerimonia, una volta sentito il suo nome non è riuscito a trattenere l'emozione. Il cantante si è coperto il volto con le mani, mostrando così la sua incredulità e commozione, per poi abbracciare chi gli stava accanto e salire sul palco stringendo la detentrice dei premi da lui vinti perché, oltre al miglior album, il disco si è aggiudicato anche altre ambite statuette, ovvero il Best Pop Vocal album e Best Engineered Album, Non-Classical.

Le parole di Harry Styles dopo la premiazione

L'artista ha poi dichiarato, una volta avuto il premio tra le mani, di essere grato al suo pubblico: "Ogni volta che mi esibisco e salgo su un palco per cantare mi sento libero" ha detto Styles, ringraziando coloro che da sempre lo sostengono e hanno permesso che raggiungesse un successo planetario. La pop star ha poi continuato dicendo visibilmente commosso:

