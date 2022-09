Harry Styles sorvegliato costantemente dopo che la sua stalker si è introdotta in casa sua Harry Styles è costantemente sotto sorveglianza da quando la sua stalker, Pablo- Kimberly Orero Taragaza, è riuscita ad introdursi in casa sua a febbraio di quest’anno.

A cura di Ilaria Costabile

Harry Styles è uno degli artisti più amati del mondo, ha una fanbase incredibilmente attiva e in questi anni ha avuto a che fare anche con qualcuno che in più occasioni ha violato la sua privacy. Si tratta di Pablo Orero Taragaza, conosciuto anche con il nome di Kimberly, che è riuscito ad intrufolarsi a casa della star quando si trovava ancora in casa. Da quel momento, però, il cantante è stato tenuto costantemente sotto scorta, rivelando anche in tribunale di aver sofferto di attacchi d'ansia dopo aver vissuto questo episodio così traumatico.

L'irruzione in casa di Harry Styles

La giovane era riuscita ad entrare in casa di Styles a febbraio di quest'anno, dopo essere stata scambiata per una ragazza delle consegne. Nonostante la progettista che erroneamente le ha aperto il cancello, avesse provato a richiuderlo in tempo, la ragazza è riuscita ad entrare e dopo aver avuto una colluttazione con un operaio che stava in casa, per portare a termine dei lavori, è stata trascinata via dopo essersi attaccata alle pareti dell'abitazione urlando il nome della popstar, che in quel momento si trovava al piano di sopra e avendola riconosciuta ha chiamato la polizia. Il legale della stalker ha definito il suo comportamento frutto di "uno stato mentale molto fragile".

La stalker affetta da un disturbo psichiatrico

Durante il processo in cui è stata condannata, la 29enne è stata affidata ad un ospedale, come prevede la legge sulla salute mentale, applicata in questo caso, visti i comportamenti di Orero Taragaza che era già stata condannata per stalking. Nel 2019 aveva violato un ordine restrittivo per seguire Styles, che aveva cercato di braccare anche mentre lui era intento a svolgere attività sportiva. Il giudice David Aaronburg che ha seguito il processo ha dichiarato che le azioni di Kimberly Orero Taragaza hanno provocato un grande stato di agitazione e ansia ad Harry Styles che dallo scorso febbraio è costantemente sorvegliato, in qualsiasi posto in cui vada. A questo ha aggiunto che la ragazza, infatuata della popstar, è stata sottoposta ad una visita psichiatrica a seguito della quale è risultata affetta da un disturbo. Ad ogni modo le accuse di aggressione e di danni alla proprietà privata sono state archiviate, insieme a quella di uso di violenza.