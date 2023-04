Harry Styles non chiude a una reunion dei One Direction: “Mai dire mai” Harry Styles, ospite dell’ultima puntata dello show di James Corden ha parlato dei One Direction non chiudendo a un’ipotetica reunion futura.

A cura di Redazione Music

One Direction (Christopher Polk/Getty Images for Clear Channel)

Harry Styles è stato l'ospite finale dello show di James Corden Late Late Show, regalando una speranza ai fan dei One Direction, orfani da anni della band che ha lanciato la popstar e che adesso può riaccendere l'idea di poter rivedere tutti loro insieme. Nei mesi scorsi era anche circolata la voce che per questo addio potesse essere proprio tutta la band ospite del programma, cosa poi smentita. Comunque qualcosa è successa e sta facendo discutere. "Mai dire mai" come ha detto l'autore di "As it was" e "Watermelon Sugar" durante la puntata, rispondendo alla lettera di un fan che chiedeva se ci fosse la possibilità di una riunione.

"Sì o no, ci sarà una reunion dei One Direction? Accadrà mai?" era una delle domande lette da Styles in uno dei segmenti della trasmissione. "Temo che non sia una domanda da sì o no. Credo che mai direi mai a un'eventualità del genere. Se ci fosse stato un momento in cui avremmo voluto farlo, non vedo perché non avremmo potuto farlo" ha detto il cantante accendendo le speranze dei milioni di fan che per anni hanno reso la band formata oltre che dall'autore di "Harry's House" anche da Niall Horan, Liam Payne e Louis Tomlinson il fenomeno pop internazionale, in grado di vendere milioni di album.

Durante l'intervista con Corden Styles ha anche parlato dell'incidente durante l'esibizione ai Grammy Awards, quando la coreografia ha girato dalla parte sbagliata confondendo lui e i ballerini. Styles, inoltre, ha conquistato, grazie a "As It Was" il Global Digital Single Award del 2022, assegnato al singolo più ascoltato dell'anno, dieci anni dopo la vittoria ottenuta proprio con i One Direction nel 2013. Il cantante sarà protagonista anche di un concerto in Italia, dal momento che si esibirà in chiusura del tour il 22 luglio 2023 alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo).