Harry Styles aiuta un fan italiano a fare coming out durante un concerto: “Ora sei libero” Harry Styles ha aiutato un fan italiano a fare coming out durante il suo concerto a Londra.

A cura di Francesco Raiola

Dopo il saluto alla sua prima insegnante che era nel pubblico durante il suo concerto di Manchester, Harry Styles interrompe un'altra volta un concerto, questa volta allo stadio Wembley di Londra – dove tra il pubblico c'era anche l'ex compagno di band Niall Horan -, per questioni extra musicali. L'ex One Direction, infatti, ha voluto aiutare un fan italiano presente in Arena, Mattia, a fare coming out durante la sua esibizione e lo ha fatto a modo suo, facendo partecipare tutto il pubblico e con ironia.

Ripreso da alcuni video che i fan hanno postato sui social, infatti, Harry Styles si è avvicinato a qualcuno in prima fila e ha preso tra le mani il cartello di un ragazzo che chiedeva proprio di aiutarlo a fare coming out. Detto fatto, e così dopo averlo mostrato al publico, rivolgendosi al fan ha detto: "Quindi tu stai chiedendo alla gente di Wembley di aiutarti a fare coming out. A quel punto si è avvicinato sempre alla prima fila prendendo una bandiera arcobaleno e portandola sul palco ha detto: "Quando questa bandiera sarà al di sopra della mia testa sarai ufficialmente gay. Mi pare che funzioni così" ha detto scherzando.

A quel punto il pubblico è cominciato a urlare mentre il cantante correva sul palco alzando la bandiera, ma mai sopra la testa e prendendo bonariamente in giro il fan italiano ("No, non sei ancora gay") finché al terzo tentativo ha alzato la bandiera arcobaleno sulla testa e a quel punto ha detto al fan: "Congratulazioni Mattia, adesso sei un uomo libero", tra l'entusiasmo del pubblico. Non è la prima volta che il cantante si spende per il suo pubblico e in particolare per la causa della comunità LGBTQI+ di cui è senza dubbio, tra le popstar internazionali, uno dei sostenitori più assidui e costanti e lo scorso anno, mentre era in tour negli Usa, successe la stessa cosa, aiutando un fan a fare coming out.