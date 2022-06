“Ha copiato All I Want For Christmas is You”, Mariah Carey citata in giudizio Il cantautore Andy Stone registrò la canzone, una ballata country, cinque anni prima di Mariah Carey.

E se "All I Want for Christmas is You" fosse un plagio? Lo sostiene il cantautore Andy Stone che ha accusato apertamente Mariah Carey, citata in giudizio per la plagio a 28 anni di distanza dal primo lancio della sua hit natalizia, che l'ha resa famosa in tutto il mondo e che è un continuo bancomat per quanto riguarda i diritti. Andy Stone sostiene di aver co-scritto una canzone con lo stesso nome, cinque anni prima. Musicalmente, i due brani sono molto diversi nonostante il titolo condiviso ma Stone ha affermato che Mariah Carey avrebbe fatto un errore, titolando la canzone allo stesso modo senza chiedere alcun tipo di permesso. La notizia ha fatto il giro del mondo, Mariah Carey però non ha risposto alle accuse.

Il brano di Andy Stone è una ballata dei Vince Vance & The Valiants

Il cantautore Andy Stone registrò la canzone, una ballata country, per il gruppo da lui capitanato: i Vince Vance & The Valiants (Vince Vance era il suo pseudonimo). Ad accompagnarlo anche la voce solista di Lisa Burgess Stewart. Il brano è una hit della musica country entrata anche nelle classifiche specializzate, come la Billboard Hot Country Songs. La ballata di Andy Stone precede il successo di Mariah Carey di ben cinque anni.

La storia di All I Want For Christmas is You

Pubblicata nel 1994, "All I Want For Christmas Is You" di Mariah Carey è tra le canzoni di Natale più celebri e importanti di sempre, raggiungendo la prima posizione nella classifica dei singoli Hot 100 di Billboard ed essendo anzi la prima canzone della storia della musica a raggiungere la vetta della classifica in tre momenti storici diversi. Ogni anno, Mariah Carey guadagna più di un milione di euro per i diritti di questo brano che, nella storia, ha venduto più di 16 milioni di copie in tutto il mondo. "All I Want For Christmas Is You" è ora la canzone natalizia più venduta di un'artista donna e uno dei singoli fisici più venduti nella storia della musica.