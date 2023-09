Guè Pequeno critica Venezia: “Red carpet pieno di str**zi , gente del GF, e influnienter” Il rapper critica alla sua maniera la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia in corso in questi giorni, scagliandosi contro i vip che sfilano sul red carpet e che hanno poco a che fare con il cinema.

A cura di Andrea Parrella

La mostra del cinema di Venezia è iniziata da pochi giorni e anche quest'anno, come era accaduto nelle ultime edizioni, partono commenti, frecciatine, polemiche e sarcasmo nei confronti dei personaggi che approdano al Lido e si mostrano agli obiettivi. A dire la sua, senza mezzi termini, è stato in queste ore Guè Pequeno. L'artista, attraverso Twitter, ha pubblicato un commento lapidario sui personaggi che sta vedendo sfilare in passerella negli ultimi giorni: "Un altro Venezia con un red carpet pieno di stronzi , gente del GF, e influnienter che non hanno mai visto un film".

Commento nel tipico stile del rapper, che risponde a tono a chiunque critichi questa sua presa di posizione, con qualche utente che sottolinea, per altro, come il suo commento sembri destinato anche ad alcuni suoi colleghi presenti quest'anno a Venezia, tra cui Ernia, Lazza e Geolier. Parole che, per altro, si potrebbero legare alle affermazioni fatte lo scorso anno da Giorgia Soleri, l'influencer ed ex compagna di Damiano David che ha partecipato alla scorsa edizione ed è presente al Lido anche quest'anno, che nel 2022 aveva affermato in una live di non apprezzare il cinema come forma espressiva. Parole che sollevarono non poche polemiche.

Intanto il 31 agosto è partita ufficialmente l'80esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo dello spettacolo che fino al prossimo 9 settembre vedrà innumerevoli registi e attori presentare i loro nuovi film in anteprima internazionale. Ad aprire la kermesse sono state due prime italiane, L'ordine del tempo di Liliana Cavani e Comandante di Edoardo De Angelis, ma ad attirare le attenzioni dei media non poteva che essere soprattutto il tanto chiacchierato red carpet. Per quello inaugurale, come da tradizione, le celebrities si sono sfidate a colpi di stile tra lunghi abiti da sera, tacchi a spillo e accessori originali, contendendosi il titolo di più glamour dell'apertura apertura. Qui tutti i look della serata, compreso quello della madrina della manifestazione, l'attrice Caterina Murino.