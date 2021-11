Gué ha cambiato nome per il suo nuovo album GVESVS: tra i feat Rick Ross e Marracash Gué Pequeno ormai si chiama solo Gué e con questo nome pubblica il nuovo album “GVESVS” che uscirà il 10 dicembre e di cui sono stati annuncuati i feat.

A cura di Redazione Music

È passato un anno e mezzo da "Mr Fini" e pochi mesi dal mixtape "Fast Life", ma Gué – che a novembre ha smesso di farsi chiamare Pequeno – ha deciso che fosse il momento per far uscire il suo nuovo album che si chiamerà "GVESUS" e sarà pubblicato il prossimo 10 dicembre. Insomma, il rap non si ferma e dopo l'annuncio del nuovo album arrivo improvviso, anche se il cambio nome aveva fatto presagire qualche cambiamento a breve per una delle stelle del rap italiano che da anni è ormai uno dei protagonisti della scena musicale italiana. "Guesus" è stato annunciato pochi giorni prima dell'uscita, senza – per il momento – alcun lancio di singolo e non è difficile pensare cosa è successo qualche sìgiorno fa con l'annuncio e la quasi simultanea uscita di "Noi, loro e gli altri" di Marracash.

Perché Guesus

Una doppietta di un certo calibro per la scena, con due dei player maggiori e più stimati e rispettati che si giocheranno probabilmente le classifiche natalizie. E a proposito di natale, non è un caso che Gué abbia scelto di chiamare l'album "GVESUS" dal momento che il rapper è nato proprio il 25 dicembre, giorno di natale appunto. Oltre, come si legge nella nota stampa che ha annunciato l'album, "all'impatto quasi messianico che il rapper ha avuto sulla scena hip hop italiana". Senza singoli non è ancora chiaro quali sonorità cavalcherà questa volta Gué, che negli anni si è confrontato con varie sonorità del rap, da quelle latin a quelle trap, diventando anche uno dei feat più ricercati del paese.

La tracklist e i featuring di GVESVS

Sebbene non ci sia ancora alcun singolo, Gué ha annunciato la tracklist del suo nuovo album con annesse tutte le collaborazioni. Featuring italiani e internazionali, con la presenza di un nome storico della scena come Rick Ross, a cui si aggiungono Jadakiss e l'inglese Duchavelli, mentre tra gli italiani sono stati chiamati Marra, ovviamente ma anche Rose Villain, Geolier, Coez, Ernia, Elisa, Salmo, Ketama126 e Franco126.

Leggi anche Il significato e il testo di Morire morire, con cui Fedez anticipa il nuovo album Disumano

LA G LA U LA E pt.2 GANGSTER OF LOVE (ft. Rick Ross) PIANGO SULLA LAMBO (ft. Rose villain) Blitz (ft. Geolier) Daytona (ft. Marracash) Veleno Nessuno (ft. Coez) Futura Ex (ft. Ernia) Cose non sane (interlude) Senza Sogni (ft. Elisa) Lunedì blu (ft. Salmo) Sponsor (ft. Duchavelli) Nicolas Cage (ft. Jadakiss) Domai (ft. Ketama126) Fredda, triste, pericolosa (ft. Franco126) Too old to die

I live del 2022

Per adesso è disponibile il preorder dei formati fisici e il pre save, ovviamente, a cui si aggiunge la notizia di un formato CD / doppio LP autografato. Sono passati 10 anni dal suo album d'esordio solista, "Il ragazzo d'oro", dopo i fasti con i Club Dogo e nel frattempo ha confermato di essere un punto di riferimento per la scena, confermandolo con i risultati di album come "Bravo ragazzo", "Vero", l'album con Marra "Santeria", "Gentlemen", "Sinatra" e, appunto, "Mr. Fini". Siono disponibili i biglietti per le prime date estive annunciate: Gué, infatti, sarà il 24 giugno al Carroponte di Milano e il 25 giugno al Rock in Roma mentre il 20 dicembre 2021 terràà un concerto evento al Fabrique di Milano.