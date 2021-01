in foto: Grimes (Vivien Killilea/Getty Images for Roc Nation)

Anche Grimes è risultata positiva al Coronavirus. È stata la stessa cantante a confermarlo con una storia in cui confermava la positività, senza dare troppe informazioni aggiuntive sulle condizioni di salute sue, della figlia e del marito, il miliardario, Elon Musk. Il 9 gennaio, l a popstar ha postato una storia du Ig in cui diceva: "Finalmente mi sono presa il COVID ma mi sono goduto stranamente il sogno della febbre di DayQuil… 2021". Nella stessa storia ha accompagnato la notizia della positività con la canzone di SZA "Good Days" incoraggiando i fan a fare altrettanto spiegando che la canzone era molto bella (lo spiegava con una serie di emoticon che rappresentavano pianeti, draghi, lune etc)

La cantante si è ammalata pochi giorni dopo l'uscita del suo repack dell'album uscito a inizio 2020. L'1 gennaio, infatti, è uscito il suo "Miss Anthropocene Rave Edition" in cui la cantante rileggeva le canzoni dell'album grazie all'aiuto di alcuni colleghi che ne hanno reso una versione rave, appunto. Tra gli artisti che l'hanno accompagnata in questo nuovo progetto ci sono BloodPop, Channel Tres, Julien Bracht, Richie Hawtin, Modeselektor, ANNA, tra gli altri. L'album della cantante, una delle artiste più interessanti del pop mondiale di questi ultimi anni, era uscito lo scorso 21 febbraio, anticipato dai singoli "Violence" e "So Heavy I Fell Through The Earth".

La cantante non è la prima persona in famiglia che si ammala di Covid, dal momento che mesi fa anche il marito Elon Musk aveva parlato di una sua probabile positività. "Probabile" perché pare che i test abbiano dato alternativamente positività e negatività e per questo il boss di Tesla e SpaceX, 49 anni, ha parlato di un caso non grave di positività. Parlando ai suoi follower sui social aveva spiegato che i sintomi erano quelli di un forte raffreddore che gli portava alti e bassi con più dolori, mal di testa e tosse e starnuti. La coppia ha fatto molto parlare, lo scorso anno, per la scelta del nome dato alla primogenita, "X Æ A-Xii".