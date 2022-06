Greatest Hits dei Queen è il primo disco con 1000 settimane in classifica Uk In uno dei momenti più importanti della storia inglese, i Queen sono diventati la prima band UK a raggiungere 1000 settimane in classifica con un album.

A cura di Vincenzo Nasto

Nella settimana che ha visto protagonista la Regina Elisabetta II, celebrata per il suo Giubileo di Platino per i 70 anni di regno, i Queen raggiungono uno dei traguardi più importanti della loro storia. Infatti, il loro album "Greatest Hits", uscito nel novembre del 1981, ha raggiunto il traguardo delle 1000 settimane di permanenza nella classifica degli album più venduti in Gran Bretagna e, con oltre sei milioni di copie vendute, è diventato anche il più venduto di sempre negli UK. Il progetto musicale che raccoglie i brani più famosi della band composta da Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, è il terzo album che riesce a raggiungere le 1000 settimane in classifica, alle spalle solo di "Gold – Greatest Hits" degli ABBA fermo a 1.048 settimane e "Legend" di Bob Marley con i The Wailers che è fermo a 1.032.

Il disco più venduto nel Regno Unito

Che tutto questo sia accaduto nella settimana della celebrazione del Giubileo di Platino per la Regina Elisabetta II, per i suoi 70 anni di regno, rende il traguardo ancora più affascinante per una delle band rock inglesi più famose di tutti i tempi: quella composta da Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon. Nelle scorse ore, Martin Talbot, CEO della Official Charts Company, ha annunciato che "Greatest Hits" dei Queen, l'album più venduto della storia nel Regno Unito con oltre sei milioni di copie, ha raggiunto un nuovo traguardo. Infatti, il progetto pubblicato nel novembre del 1981 e che raccoglie tutte le hit più famose della band, ha appena centrato un nuovo record: l'album, a 41 anni dalla sua uscita, ha conseguito le 1000 settimane nella classifica Top 100, con 320 settimane spese all'interno della Top 40.

Leggi anche Tyra Banks produrrà la versione teen di Drag Race su Discovery+

Gli ABBA e Bob Marley nella classifica dei dischi con più settimane in classifica

Non è il primo album a raggiungere questo traguardo, con gli ABBA e la leggenda del reggae Bob Marley che hanno anticipato la band britannica. Infatti, come dichiara la Official Charts Company, "Gold – Greatest Hits" degli Abba conta sino a ora 1048 settimane in classifica, posizionandosi al primo posto, mentre a sole 16 settimane di distanza, c'è Bob Marley e i The Wailers con il progetto "Legend". Anche se con un tenore minore nelle vendite, con i due progetti fermi rispettivamente a 5,6 e 4,5 milioni di copie vendute, i due album mantengono la vetta. Nel frattempo, lo scorso 4 giugno c'è stato anche il tributo della band, con la voce di Adam Lambert, alla regina, sulle note di "We will rock you", con il CEO della Official Charts Company che ha dichiarato: "Che incredibile risultato dei Queen, esser diventati il primo gruppo britannico a raggiungere 1.000 settimane nella Official Albums Chart con il loro Greatest Hits, un traguardo da record nella settimana del Giubileo di platino della Regina Elisabetta II".