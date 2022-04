“Grande Festa alla corte di Francia”: la sigla di Lady Oscar diventa virale su TikTok La sigla di “Lady Oscar” del 1982, realizzata da I Cavalieri del Re, è ritornata dopo 40 anni in tendenza su TikTok grazie alla challenge #GrandeFesta.

A cura di Vincenzo Nasto

#GrandeFesta è la nuova challenge su TikTok, con in sottofondo la sigla della serie animata Lady Oscar

Si deve ritornare al 1982 per ricordare una delle sigle più iconiche dell'animazione contemporanea, registrata in Italia con la voce di Clara Serina sulla produzione di Riccardo Zara: stiamo parlando di "Lady Oscar". L'anime racconta la rivoluzione francese con al centro le avventure della regina Maria Antonietta dall'arrivo in Francia alla sua morte, con a fianco il personaggio immaginario di Oscar François de Jarjayes, una donna cresciuta come un soldato, che stringe una profonda amicizia con la regina. La sigla, andata in onda in Italia tra il 1982 e il 1990, è diventata negli anni il tratto di riconoscimento dell'opera, anche dopo esser stata sostituita nel 1990 da "Una spada per Lady Oscar", realizzata da Enzo Draghi e incisa solo un anno più tardi da Cristina D'Avena. Il brano è ritornato in tendenza negli ultimi giorni anche grazie a TikTok, dove alcuni creator hanno deciso di riproporre lo stupore per eventi che accadono nella propria vita, utilizzando proprio la sigla in sottofondo. Un successo che ha portato la challenge #grandefesta a raggiungere quasi 20 milioni di views.

Il successo su TikTok di #GrandeFesta

I Cavalieri del Re sono stati tra i più noti gruppi musicali, specializzati in sigle di cartone animati, soprattutto dopo il successo del 1982 di "Lady Oscar", ma anche negli anni successivi quelle de "L'uomo Tigre", "Yattaman" e "Gigi la trottola". La formazione composta da Riccardo Zara e Clara Serina, accompagnati dal figlio Jonathan Samuel Zara e Guiomar Serena Serina, sorella minore di Clara, è in tendenza su TikTok negli ultimi giorni grazie alla sigla di "Lady Oscar". Il brano infatti, soprattutto il suo incipit, è diventato il sottofondo sonoro scelto dai creator della piattaforma per esprimere la propria sorpresa per un evento unico. Da chi riesce a trovare un'anima gemella, a chi riesce a completare un esame anche avendo studiato poco, "Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più" è diventato il tappeto musicale per accompagnare la reazione dei creator nei video. #GrandeFesta, l'hashtag collegato alla challenge, è tra i trend più virali sulla piattaforma, superando quasi i 20 milioni di views e facendo ritornare indietro il tempo al 1982, quando rientrò nei 100 singoli più venduti dell'anno, alla 57°esima posizione.

Il testo di Lady Oscar

Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più

biondi capelli e rosa di guancia Oscar ti chiamerai tu

il buon padre voleva un maschietto ma ahimè sei nata tu

nella culla ti ha messo un fioretto lady dal fiocco blu

oh Lady, Lady, Lady Oscar tutti fanno festa quando passi tu

oh Lady, Lady, Lady Oscar come un moschettiere batterti sai tu

oh Lady, Lady, Lady Oscar le gran dame a corte ti invidiano perchè

oh Lady, Lady, Lady Oscar anche nel duello che eleganza c'è

oh Lady, Lady, Lady Lady

oh Lady, Lady, Lady Leee…

notte buia alla corte di Francia a palazzo si dorme già

tre briganti con spada e con lancia, agguato a sua maestà

Lady Oscar si è proprio nascosta nella grande stanza del Re

con scatto felino ed abile mossa colpirà tutti e tre

oh Lady, Lady, Lady Oscar la tua spada fischia non delude mai

oh Lady, Lady, Lady Oscar anche nella mischia vincere tu sai

oh Lady, Lady, Lady Oscar le gran dame a corte ti invidiano perchè

oh Lady, Lady, Lady Oscar anche nel duello che eleganza c'è

oh Lady, Lady, Lady Lady

oh Lady, Lady, Lady Leee…

oh Lady, Lady, Lady Lady

oh Lady, Lady, Lady Leee…

oh Lady, Lady, Lady Oscar tutti fanno festa quando passi tu

oh Lady, Lady, Lady Oscar come un moschettiere batterti sai tu

oh Lady, Lady, Lady Oscar le gran dame a corte ti invidiano perchè

oh Lady, Lady, Lady Oscar anche nel duello che eleganza c'e'

oh Lady, Lady, Lady Lady

oh Lady, Lady, Lady Leee…

oh Lady, Lady, Lady Oscar la tua spada fischia non delude mai

oh Lady, Lady, Lady Oscar anche nella mischia vincere tu sai

oh Lady, Lady, Lady Oscar le gran dame a corte ti invidiano perchè

oh Lady, Lady, Lady Oscar anche nel duello che eleganza c'è

oh Lady, Lady, Lady Lady

oh Lady, Lady, Lady Leee…

oh Lady, Lady, Lady Lady

oh Lady, Lady, Lady Leee…

Lady Oscar.