Grammy 2022 rimandati a causa del Covid: “Situazione troppo rischiosa” Recording Academy e Cbs, in un comunicato congiunto, hanno fatto sapere: “Data l’incertezza che circonda la variante Omicron, fare lo spettacolo il 31 gennaio sarebbe troppo rischioso”.

A cura di Daniela Seclì

La cerimonia dei Grammy 2022 prevista a Los Angeles è stata rimandata a data da destinarsi, a causa dell'aumento dei casi Covid dovuto alla variante Omicron. La situazione è stata reputata troppo pericolosa per gli addetti ai lavori, gli artisti e il pubblico. Dunque, non si terrà il 31 gennaio, come inizialmente previsto. La decisione è stata comunicata in queste ore, tramite un comunicato diffuso da Recording Academy e Cbs. Non è stata ancora stabilita una data.

Il comunicato che annuncia il rinvio

Nel comunicato congiunto diffuso da Recording Academy e Cbs si legge: "Dopo attente considerazioni e analisi con le autorità, esperti di sicurezza e gli artisti, la Recording Academy e CBS hanno deciso di rimandare la 64esima edizione dei Grammy Awards. La salute e la sicurezza degli artisti, del pubblico e delle centinaia di persone che lavorano instancabilmente per produrre lo spettacolo, restano la nostra priorità". Insomma, alla luce dell'aumento del numero di contagi, è stato reputato opportuno fare un passo indietro e mettere al primo posto la sicurezza dei lavoratori e delle tante persone che avrebbero partecipato all'evento come pubblico.

Non è stata ancora stabilita una data

La pandemia scatenata dal Covid continua a evolversi e rende sempre più complesso fare programmi. Dunque, al momento non è stata stabilita una data in cui si potrà celebrare la sessantaquattresima edizione dei Grammy Awards. Tuttavia, Recording Academy e Cbs hanno fatto sapere che ci ragioneranno e presto comunicheranno una nuova data. Insomma, il divertimento è solo rimandato: