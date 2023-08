Goran Bregovic bloccato in aeroporto in Moldova: “Ci hanno impedito l’ingresso senza spiegazioni” Il musicista bosniaco è stato bloccato al suo arrivo in aeroporto, dove le autorità di Chiniasu gli hanno impedito l’ingresso, costringendolo ad annullare la sua partecipazione al Gustar Music Festival. Lo ha fatto sapere lo stesso Bregovic con una nota.

A cura di Andrea Parrella

Inconveniente per Goran Bregovic, il musicista bosniaco è stato fermato in Moldova al momento del suo arrivo all'aeroporto di Chisinau e gli è stato impedito l'ingresso nel paese, dove avrebbe dovuto esibirsi insieme alla sua band al Gustar Music Festival. Non sono chiare le movitazioni di questo stop, fatto sta che Bregovic si è trovato costretto ad annullare la sua esibizione ed è stato lui stesso ad informare i suoi seguaci, attraverso un comunicato in cui ha provato a spiegare l'accaduto. La nota è stat ripresa dalla stessa pagina Facebook del festival. Queste la parole del musicista di Sarajevo:

Miei cari amici moldavi! Mi scuso profondamente per non potermi esibire al Gustar Music Festival oggi. Siamo rimasti molto delusi quando non ci è stato permesso entrare in Moldavia all’aeroporto di Chisinau senza alcuna spiegazione ufficiale.

Le parole di Goran Bregovic dopo lo stop delle autorità in Moldova

Quindi Bregovic ha proseguito sottolineando come una situazione di questo tipo sia assolutamente inedita: "Faccio concerti con i miei musicisti in tutta Europa e non ho mai avuto difficoltà da nessuna parte. Amo molto il vostro paese ed è un piacere per me accettare l’opportunità di esibirmi in Moldova, specialmente ad un festival così colorato e unico come Gustar". Bregovi si è detto poi "molto dispiaciuto di essere stato privato della gioia e del piacere di apparire davanti al pubblico questa volta".

Bregovic ai fan moldavi: "Non vedo l'ora di un prossimo incontro con voi"

Il musicista bosniaco ha quindi voluto indirizzare una promessa ai fan che lo attendevano per l'esibizione prevista per questa sera:

