Cristiano Godano frontman dei Marlene Kuntz dice la sua sul Festival di Sanremo 2021 e spara a zero sulle intenzioni. Il cantautore, idolo della scena alternativa italiana, attacca l'ipocrisia con la quale, a suo dire, si starebbe mascherando il festival, avanzando con grande insistenza affinché non decada la tradizione. Godano parla con il Messaggero e si esprime in questi termini:

Sanremo della rinascita? È una forma di rassicurazione che non mi piace. Noto da parte di chi sta lavorando al progetto una certa ostinazione nel voler tenere in piedi a tutti i costi il Festival nonostante le oggettive difficoltà legate all'emergenza. In nome di cosa? Della tradizione? Mi fa arrabbiare. Mi pare di capire che a Sanremo, quest'anno, trionferà la filosofia dell'andrà tutto bene. E invece non è andato bene un bel niente.

Cristiano Godano scartato dai Big del 2021

Cristiano Godano ha provato dopo ben nove anni (era il 2012 quando i Marlene Kuntz parteciparono a Sanremo con il brano ‘Canzone per un figlio') ad entrare nella lista dei 26 Big di quest'anno e non ci è riuscito, "con il senno di poi posso dire che la mia canzone lì in mezzo sarebbe risultata fuori contesto" aggiunge con un po' di amarezza. Il discorso con il giornalista continua attraversando le difficoltà del settore spettacolo e con un attacco ben mirato a ciò che Godano bolla come ‘ipocrisia' e circostanzia, senza grandi giri di parole, in un ritorno economico che fa troppo gola per potervi rinunciare:

Parlo per il mio settore, quello dello spettacolo dal vivo, uno dei più colpiti dalla crisi. Centinaia di lavoratori stanno attraversando grandi difficoltà economiche. Ma da parte dell'opinione pubblica non sembra esserci alcuna forma di sensibilità nei confronti di una dimensione musicale diversa dal cosiddetto mainstream: a Sanremo avrei portato questo tipo di istanze, con un certo approccio. Invece lì non c'è spazio per progetti come il mio. […] C'è anche un'endemica incapacità nel saper riconoscere la dimensione del problema. Temo che sia tutto legato al non voler rinunciare ai milioni che l'evento genera.

E se lui fosse stato ammesso nella lista dei Big, cosa avrebbe fatto? Avrebbe rinunciato a partecipare alla gara, alla luce di queste dichiarazioni piuttosto trancianti su Sanremo 2021? "Non saprei. Però sentirmi un privilegiato mi avrebbe fatto provare disagio nei confronti dei colleghi a casa" ha concluso il cantautore, uscendo dalla porta di servizio appena il clima in casa è diventato un tantino più caldo.