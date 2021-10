Gloria Estefan ha rivelato di aver subito abusi sessuali da un amico quando aveva 9 anni La cantante e attrice cubana Gloria Estefan, che in trent’anni di carriera ha venduto più di cento milioni di dischi in tutto il mondo ed è diventata una vera e propria icona negli Stati Uniti e in America Latina, ha fatto sapere di aver subito delle molestie quando era ancora una bambina, e che il fautori degli abusi sarebbe un amico di famiglia che, tramite alcuni sotterfugi, avrebbe provato in tutti i modi a entrare nelle grazie di sua madre.

La cantante e attrice cubana Gloria Estefan, che in trent’anni di carriera ha venduto più di cento milioni di dischi in tutto il mondo ed è diventata una vera e propria icona negli Stati Uniti e in America Latina, ha fatto sapere di aver subito delle molestie quando era ancora una bambina, e che il fautori degli abusi sarebbe un amico di famiglia che, tramite alcuni sotterfugi, avrebbe provato in tutti i modi a entrare nelle grazie di sua madre.

La rivelazione di Gloria Estefan

La confessione è giunta durante una puntata del suo talk show Red Table Talk: The Estefan, che va in onda su Facebook, durante il quale l'artista ha coraggiosamente condiviso un angolo buio del proprio passato personale con la nipote Lili e la figlia Emily, co-conduttrici della trasmissione. Estefan ha spiazzato il pubblico dicendo di aver subito un abuso da parte di una persona di cui sua madre si fidava profondamente: “Era in una posizione di potere perché mia madre mi aveva iscritta alla sua scuola di musica".

Gloria Estefan: "Sono stata molestata da una persona di cui la mia famiglia si fidava"

Inoltre, sempre secondo Estefan, dopo pochi giorni l'uomo avrebbe iniziato a decantare le sua lodi in maniera insistente ed esagerata davanti alla madre: "Non faceva altro che ripetere a mia madre quanto fossi talentuosa, quanto avessi bisogno di un’attenzione particolare per sviluppare al meglio le mie doti". La cantante ha anche raccontato l'umiliazione che fu costretta a subire dopo essersi ribellata agli abusi: dopo aver scoperto che avrebbe raccontato tutto a sua madre, l'aggressore l'avrebbe intimidita in maniera subdola e strisciante, minacciando addirittura di uccidere i suoi familiari: "Questo non può succedere, non puoi farlo – le diceva -. Tuo padre è in Vietnam, tua madre è sola e io non esiterò a ucciderla se tu glielo dirai".