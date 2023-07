Gli Eagles annunciano il tour di addio: “Il nostro canto del cigno, ma la musica va avanti” La band ha diramato un comunicato stampa nelle scorse ore in cui annuncia il via a un lungo tour, destinato a terminare nel 2025, che decreterà l’ultimo saluto ai fan.

A cura di Andrea Parrella

Gli Eagles il loro tour di addio, "The Long Goodbye" con gli Steely Dan. La storica band, attraverso un comunicato stampa riportato anche sui social, ha annunciato che inizierà il tour al Madison Square Garden a New York il prossimo 7 settembre, per poi toccare altre città, tra cui Boston, Newark ed Elmont.

“The Long Goodbye” vedrà gli Eagles al "servizio dei fan" per raggiungere quante più città possibili. La band, composta da Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit, Vince Gill e Deacon Frey, proseguirà per circa due anni, andando avanti fino al 2025, per quanto le date siano ancora da annunciare. Gli Eagles festeggeranno più di 50 anni di carriera con i loro concerti e durante il tour, a loro supporto ci saranno Steely Dan in tutte le date. La vendita dei biglietti partirà il 14 luglio.

Il comunicato stampa della band recita precisamente così: “Gli Eagles hanno avuto un miracoloso viaggio durato 52 anni e hanno suonato in tutto il mondo; hanno tenuto viva la loro musica in tempi di perdite tragiche, sconvolgimenti e diverse battute d’arresto. I riconoscimenti e i ringraziamenti vanno al nostro management, alla nostra road crew, ai nostri incredibili musicisti per il loro spettacolare supporto in questi anni. Sappiamo quanto siamo fortunati e ne siamo davvero grati. Ma tutto ha i suoi tempi, ed è arrivato il tempo per noi di chiudere il cerchio”. Un addio che sarà lungo e non ancora definito, visto che la band vuole concedere a più fan possibili la facoltà di un ultimo saluto: "Vogliamo dare a tutti i fan la possibilità di vederli per quest’ultima volta”.

Hanno quindi confermato che ci saranno altre date che saranno annunciate, sottolineando anche la difficoltà di suonare più sere di fila in una stessa venue a causa delle richieste, “Speriamo di vedere quanti più di voi possibile prima di finire” ha continuato il gruppo. Quindi i ringraziamenti finali: